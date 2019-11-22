جنوب أفريقيا تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على غانا بركلات الترجيح (فيديو)

تأهلت جنوب أفريقيا إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها 6-5 بركلات الترجيح على غانا، لتحتل المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا في القاهرة، اليوم الجمعة.

ولحقت جنوب أفريقيا بمنتخبي مصر وساحل العاج قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم في المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها مصر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وتخطف جنوب أفريقيا المركز الثالث المؤهلة لمسابقة كرة القدم في الدورة الأولمبية العام المقبل.

وتقدمت جنوب أفريقيا بعد ربع ساعة من البداية بفضل هدف عكسي لمحمد حبيب مدافع غانا عندما أرسل لوثر سينج، أفضل لاعب في المباراة، تمريرة عرضية لتصطدم الكرة بحبيب وتسكن مرمى فريقه بالخطأ.

وأدرك إيفانز منساه التعادل لغانا في الدقيقة 50 عبر تسديدة قوية.

لكن البديل كاموهيلو ماهلاتسي أرسل تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 2-1 لجنوب أفريقيا في الدقيقة 62.

وقبل النهاية بخمس دقائق أدرك صمويل أوبينج التعادل مرة أخرى لغانا.