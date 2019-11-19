منتخب مصر يعبر جنوب أفريقيا بثلاثية ويتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)

حقق المنتخب المصري الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وفاز الفراعنة على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.

وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب أفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.

هدف ⚽️ رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات! ???????? 0 -1 ???????? #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ونظيره كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل على كأس البطولة، بينما يلاقي جنوب أفريقيا نظيره غانا من أجل البطاقة الأخيرة.

وسجل رمضان صبحي الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 81، أنقذت العارضة مصر من هدف التعادل لجنوب أفريقيا بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد احتساب الحكم لركلة حرة مباشرة لصالح الضيوف.

وجاء عبدالرحمن مجدي ليحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 84 من أحداث المباراة، وعاد اللاعب ليسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر من تسديدة أرضية في الدقيقة 88.