مصير حسام البدري مدرب المنتخب المصري يثير الجدل.. واتحاد الكرة يجهز البديل

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، اقترح على بعض أعضاء اللجنة الاستعانة بحسام حسن بدلًا من حسام البدري، المدير الفني الحالي للمنتخب المصري، في حالة الخسارة من جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن عمرو الجنايني اقترح على بعض أعضاء اللجنة ضرورة إجراء تغييرات فنية على الجهاز الفني للمنتخب المصري في حالة الخسارة من جزر القمر من أجل امتصاص غضب الشارع، الذي لن يرحم أعضاء اللجنة، خاصة أنهم هم من اختاروا البدري لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

في المقابل رفضت بعض الأصوات داخل اللجنة الخماسية اقتراح الجنايني بحجة عدم وجود الوقت الكافي لإجراء ذلك التغيير، خاصة أن هناك ارتباطات للمنتخب المصري في شهر مارس المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وبالتالي فإن إجراء أي تغيير في منصب المدير الفني ربما يأتي بنتائج سلبية.

وأردف المصدر أن المشاورات مازالت جارية وأن كل الاختيارات متاحة خلال الساعات القادمة، ففي حالة فوز المنتخب المصري أو التعادل أمام جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، فسيتم الإبقاء على حسام البدري وجهاز المعاون دون أي تغييرات، أما حال الخسارة فستكون جميع الاختيارات متاحة سواء بالاكتفاء بإجراء تغييرات في الجهاز المعاون، أو الإطاحة بالجهاز الفني كاملًا، وعلى رأسهم حسام البدري المدير الفني للفريق.

تعادل مصر مع كينيا

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع نظيره الكيني في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تقدم محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم المنتخب المصري بهدف في شباك كينيا، خلال المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في افتتاح المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، واستغل كهربا خطأً دفاعيًا بين حارس ومدافع منتخب كينيا، فخطف الكرة، وأودعها داخل الشباك في الدقيقة 41، ونجح المنتخب الكيني في إدراك التعادل عن طريق أولنجا في الدقيقة 67 من خطأ دفاعي لأحمد فتحي.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب جزر القمر صدارة المجموعة بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج الديار بهدف دون رد على حساب منتخب توغو، وفي حالة فوز منتخب جزر القمر على نظيره المصري في الجولة القادمة والمقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل، فسوف يكون قد اقترب بصورة كبيرة من التأهل لنهائيات الكان الأفريقي 2021، فيما ستتعقد حسابات المجموعة بالنسبة للمنتخب المصري الذي سيحتاج إلى الفوز في باقي لقاءاته لضمان صعوده لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة دون الدخول في حسابات معقدة.