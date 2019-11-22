نتائج قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

مباريات قبل النهائي ونهائي الملحق تلعب بين يومي 26 و31 مارس آذار 2020.