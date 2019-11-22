نتائج قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020

أُجريت، اليوم الجمعة، قرعة الملحق في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وفيما يلي مواجهات ملحق تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد سحب القرعة في نيون اليوم الجمعة.
وتلعب المباريات في مارس المقبل.
المسار الأول:
أيسلندا VS رومانيا
بلغاريا VS المجر
ويستضيف الفائز من مباراة بلغاريا والمجر المواجهة الفاصلة في المسار الأول.
المسار الثاني:
البوسنة VS أيرلندا الشمالية
سلوفاكيا VS أيرلندا
ويستضيف الفائز من مباراة البوسنة وأيرلندا الشمالية المواجهة الفاصلة في المسار الثاني.
المسار الثالث:
اسكتلندا VS الكيان الصهيوني
النرويج VS صربيا
ويستضيف الفائز من مباراة النرويج وصربيا المواجهة الفاصلة في المسار الثالث.
المسار الرابع:
جورجيا VS روسيا البيضاء
مقدونيا VS كوسوفو
ويستضيف الفائز من مباراة جورجيا وروسيا البيضاء المواجهة الفاصلة في المسار الرابع.
وتلعب مباريات قبل النهائي ونهائي الملحق، بين يومي 26 و31 مارس آذار 2020.
???? #EURO2020 play-off draw ✅
Path A ✅ pic.twitter.com/uLrdxiwhYQ
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019
???? #EURO2020 play-off draw ✅
Path B ✅ pic.twitter.com/FQSL30RPXf
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019
???? #EURO2020 play-off draw ✅
Path D ✅ pic.twitter.com/oA7bdbUQmS
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019