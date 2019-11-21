يويفا ينفي وجود قرعة تكميلية لنهائيات يورو 2020‎

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء قرعة تكميلية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد نهاية منافسات الملحق الأوروبي الذي سيحسم المقاعد الأربعة المتبقية في النهائيات.

وكان مقترحًا أن تجرى قرعة تكميلية في أول أبريل، وهو اليوم التالي لختام منافسات الملحق الأوروبي، لكن ”يويفا“ أعلن اليوم أنه لن تكون هناك حاجة لإجرائها.

وذكر ”يويفا“ أن كل القرارات المتعلقة بالمجموعات الست بنهائيات يورو 2020 يمكن اتخاذها خلال القرعة المقررة في العاصمة الرومانية بوخارست في 30 نوفمبر الجاري.

ويبدأ العد التنازلي لبطولة يورو 2020 بشكل جاد غدًا الجمعة، عندما يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأكيد مسار الدور الفاصل للأربعة فرق الأخيرة التي ستتأهل للنهائيات.

وستحدد القرعة، أيًا من منتخبات بلغاريا، إسرائيل، المجر، ورومانيا، سيلعب في المسار الثالث، والثلاثة الآخرون سيلعبون في المسار الأول، وأيًا كان الذي سيتم اختياره سيسافر إلى مدينة غلاسكو لمواجهة المنتخب الإسكتلندي، على أن يلتقي الفائز مع النرويج أو صربيا في النهائي.

وواحد من الفرق الثلاثة الأخرى سيسافر إلى أيسلندا في إحدى مباريات الدور نصف النهائي للمسار الأول، وسيلتقي الفائز منهما مع الفائز من المباراة التي ستجمع المنتخبين الآخرين.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي في 26 مارس، فيما تقام المباريات النهائية لكل مسار بعدها بـ5 أيام، والمنتخب الذي سيلعب على أرضه سيتم تحديده من خلال القرعة التي ستقام، غدًا الجمعة.

وتم تحديد هوية المنتخبات التي ستشارك في المسار الثاني، حيث يلتقي منتخب البوسنة مع ضيفه إيرلندا الشمالية، فيما يلعب منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب أيرلندا.

وتأكدت مباريات المسار الرابع، حيث يلعب منتخب جورجيا مع نظيره البيلاروسي، ويلتقي منتخب شمال مقدونيا مع كوسوفو.

وكان الدور الفاصل تم تحديده من الناحية النظرية من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا 2018 في المسار الرابع، ونجح الأمر مع كل الفائزين بمجموعات المستوى الرابع، في دوري الأمم، ليحصلوا على فرصة فريدة من نوعها في التصفيات.

وتمكنت منتخبات إسكتلندا والنرويج وصربيا من تصدر مجموعاتها في المستوى الثالث بدوري أمم أوروبا، ليشاركوا في الدور الفاصل.

وكان منتخب البوسنة الوحيد الذي تصدر مجموعته في المستوى الثاني بدوري الأمم، وفشل في التأهل لليورو من التصفيات، ونفس الحال ينطبق على المنتخب الأيسلندي الذي كان يلعب في المستوى الأول في دوري أمم أوروبا، وفشل في التأهل لليورو من التصفيات، ليشاركا في الدور الفاصل.

وكانت كل الفرق التي شاركت في أعلى مستويين بدوري أمم أوروبا تأهلت بالفعل لليورو، ليتيحوا الفرص للفرق التي تليها.

وأيًا كانت الفرق الفائزة بالدور الفاصل ستنضم للعشرين فريقًا الذين تأهلوا بالفعل لليورو، وسيتم تقسيمهم في المجموعات خلال قرعة البطولة التي ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري ببوخاريست.