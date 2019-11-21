إيقاف لاعب 3 أعوام بعد تعديه على حكم في ألمانيا (فيديو صور)

فُرضت، اليوم الخميس، عقوبة الإيقاف 3 أعوام بحق لاعب كرة قدم لتعديه على حكم خلال مباراة في إحدى مسابقات دوري الهواة في ألمانيا الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة ”أوفنباخ بوست“ المحلية أنه تقرر أيضًا معاقبة نادي إف.إس.في مونستر، الذي ينتمي له اللاعب، بالإيقاف 6 أشهر مع تغريمه 500 يورو (554 دولارًا).

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتدى اللاعب نيلز سي الذي يبلغ من العمر 28 عامًا من فريق إف.إس.في مونستر على حكم المباراة، بعد أن أشهر له الإنذار الثاني، ثم البطاقة الحمراء.

وتم نقل الحكم بطائرة مروحية إلى أحد المستشفيات بعد أن فقد وعيه، وأعلن النادي بعدها سحب فريق الهواة من مسابقة الدوري التي يتنافس بها، مع إيقاف اللاعب مدى الحياة.

وأعلن اتحاد كرة القدم في برلين في وقت سابق أنه جرى تسجيل 109 أحداث عنف وتمييز في المباريات خلال الموسم الحالي حتى الآن.

ووفقًا لإحصائية الاتحاد الألماني شملت تلك الوقائع 53 حادث عنف ضد الحكام، وقد قام الحكام بتنفيذ إضراب في مدينتي برلين وكولونيا في وقت سابق من أجل إلقاء الضوء على القضية.

Ein 28-jähriger Fußballspieler hat am Sonntag im hessischen #Münster einen 22-jährigen #Schiedsrichter bewusstlos geschlagen – weil der ihm die gelb-rote Karte gezeigt hatte. pic.twitter.com/njgvsxbKXQ — hessenschau (@hessenschau) October 28, 2019

”Das sind Menschen, die machen unseren Fußballsport kaputt“ Eklat in der Kreisliga: Während einer Partie im südhessischen Münster bekam ein Spieler die Gelb-Rote Karte. Daraufhin schlug er den #Schiedsrichter k.o. Die Bestürzung ist groß. ➡️ https://t.co/Aeboxd51hW pic.twitter.com/1tQLgcAKwG — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) October 29, 2019

واقعة مشينة

وشهدت مباراة فرايبورغ وضيفه آينتراخت فرانكفورت، قبل أيام، واقعة غريبة حيث تدخل دافيد أبراهام قائد فرانكفورت بعنف ضد كريستيان شترايش المدير الفني لفرايبورغ وطرحه أرضًا، ليتعرَّض لمحاولة اعتداء من الجهاز الفني وبدلاء فرايبورغ.

وارتقى فرايبورغ للمركز الرابع في البوندسليغا بفوزه 1/0 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بفضل هدف نيلز بيترسن في الدقيقة 77، لكن قبل النهاية توترت الأعصاب، حيث تدخل أبراهام بعنف شديد حينما كان يحاول الوصول لكرة خرجت من الملعب ودفع المدرب شترايش بمرفقه ليسقطه أرضًا.

وعلى الفور انطلق الجهاز الفني والطبي والبدلاء من على مقاعد بدلاء فرايبورغ للفتك بأبراهام، لكن الحكم أنقذه بإشهار ”البطاقة الحمراء“ المباشرة له.

كما طُرد فينشنزو جريفو لاعب فرايبورغ الذي تم استبداله في الدقيقة 57 عندما نهض من على مقاعد البدلاء وضرب أبراهام في وجهه بعد مشاحنة مع شترايش.