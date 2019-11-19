البرازيل تستعيد الانتصارات بإسقاط كوريا الجنوبية وديًا (فيديو)

استعادت البرازيل روح الانتصارات عقب خمس مباريات دون فوز، بعد أن تألق فيليب كوتينيو لتتغلب 3-صفر على كوريا الجنوبية، في لقاء ودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأمام جمهور قليل في أبوظبي وضع لوكاس باكيتا البرازيل في المقدمة في الدقيقة التاسعة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد جهد ممتاز من كوتينيو في الجهة اليسرى ورينان لودي.

البرازيل 1 : 0 كوريا ، باكيتا pic.twitter.com/l6QYaKgNGn — goals (@goals07719178) November 19, 2019

وضاعف كوتينيو، الذي عاد للتشكيلة الأساسية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة، التقدم قبل انتهاء الشوط الأول من ركلة حرة رائعة من مسافة 20 مترًا.

وسجل دانيلو هدفه الدولي الأول بعد مرور ساعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

البرازيل 2 : 0 كوريا ، كوتينيو ???????? pic.twitter.com/Fm5rbMumdL — goals (@goals07719178) November 19, 2019

ومددت المباراة سلسلة محبطة لكوريا الجنوبية، حيث خاض المنتخب الآسيوي ثلاث مباريات دون هز الشباك.

وهذه المباراة الودية الأخيرة للبرازيل قبل بدء تصفيات كأس العالم 2022 في مارس آذار العام المقبل.