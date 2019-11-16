ألمانيا تهزم بيلاروسيا وتبلغ نهائيات بطولة ”يورو 2020“ (فيديو)

حقق منتخب ألمانيا فوزًا كبيرًا على بيلاروسيا برباعية نظيفة، لينضم لقافلة المتأهلين لبطولة يورو 2020، اليوم السبت، بملعب بروسيا بارك في التصفيات.

أهداف المنتخب الألماني جاءت عن طريق الثلاثي ماتياس جينتر، ليون جوريتسكا وتوني كروس ”هدفين“، في الدقائق 41 و49 و55 و83.

بهذا الفوز، عزز رجال المدرب يواكيم لوف تربعهم على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، ليضمنوا التأهل لليورو قبل جولة واحدة على النهاية، بينما توقفت بيلاروسيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وفي الدقيقة 41 توغل غنابري داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ليمرر كرة عرضية إلى جينتر، الذي وضعها بكعب القدم إلى داخل الشباك، ليتقدم المانشافت بهدف أول.

المانيا 4 × 0 بيلاروسيا | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/IU2sgghPst — . (@3TlGJ4CP3P7pDOI) November 16, 2019

ولم تمر سوى 4 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني حتى نجح المنتخب الألماني في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، بعدما وصلت تمريرة عرضية أرسلها كروس من ركنية إلى جوريتسكا، الذي سدد كرة أرضية زاحفة، لتسكن شباك حارس بيلاروسيا.

وبعد مرور 6 دقائق أخرى، وقع كروس على الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من جينتر، قابلها بتسديدة من لمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ7 دقائق، عاد كروس لوضع بصمته على الهدف الرابع، بعدما راوغ بمهارته مدافع بيلاروسيا، قبل أن يسدد الكرة بيسراه إلى داخل الشباك.

وسيطر لاعبو ألمانيا على الكرة في الدقائق المتبقية، ليحافظوا على تقدمهم حتى إطلاق صافرة النهاية بفوز أصحاب الأرض (4-0).