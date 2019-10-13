إلكاي غوندوغان ينقذ منتخب ألمانيا أمام إستونيا ويقرّب المانشافات من يورو 2020 (فيديو)

أنقذ إلكاي غوندوغان منتخب بلاده ألمانيا من التعثر أمام إستونيا بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية (يوور 2020).

وتعرض منتخب لضربة مبكرة بطرد لاعبه إيمري تشان في الدقيقة 14، بعد تدخل قوي على فرانك ليفاك.

ونجح لاعبو إستونيا في منع ألمانيا من زيارة الشباك، لينتهي النصف الأول من المباراة على التعادل السلبي، قبل أن ينجح غوندوغان بفك الشفرات الدفاعية ويسجل هدفين في الدقيقتين 52 و57، في حين أضاف البديل تيمو فيرنر الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وسجل غوندوغان الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني بطريقة مشابهة للهدف الأول لكن من داخل المنطقة.

وقدّم غوندوغان تمريرة دقيقة لتيمو فيرنر الذي سجل هدفًا رائعًا ليضمن للمانشافات النقاط الثلاث.

ورفع الفوز رصيد منتخب ألمانيا إلى 15 نقطة في الصدارة مناصفة مع منتخب هولندا الذي تغلب 2/1 على روسيا البيضاء.

وفي مباراة أخرى تعادل منتخب كرواتيا 1/1 مع ويلز، وتقدم نيكولا فلاسيتش لكرواتيا في الدقيقة التاسعة، في حين تعادل غاريث بيل لويلز في الدقيقة 45، كما تغلب منتخب بولندا 2/0 على مقدونيا الشمالية.

وفي مباريات أخرى تغلب منتخب روسيا 5/0 على قبرص، ليضمن الدب الروسي التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2020، كما تغلب منتخب بلجيكا 2/0 على كازاخستان، والمجر 1/0 على إذربيجان، وهولندا 2/1 على روسيا البيضاء، وإسكوتلندا 6/0 على سان مارينو، والنمسا 1/0 على سلوفينيا.

تصفيات اليورو 2020 : استونيا 0 × 1 ألمانيا | هدف غاندوغان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/WlsetsbvJM — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 13, 2019