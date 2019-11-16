 هتافات عنصرية ضد ألكسندر إيزاك في مباراة السويد ورومانيا بتصفيات أمم أوروبا 2020 – إرم نيوز‬‎

هتافات عنصرية ضد ألكسندر إيزاك في مباراة السويد ورومانيا بتصفيات أمم أوروبا 2020

هتافات عنصرية ضد ألكسندر إيزاك في مباراة السويد ورومانيا بتصفيات أمم أوروبا 2020

المصدر: رويترز

عكّرت إهانة عنصرية ضد المهاجم ألكسندر إيزاك صفو احتفالات السويد بالتأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد الفوز خارج أرضها 2/ على رومانيا أمس الجمعة.

وتوقفت المباراة لوقت قصير بقرار من الحكم بعد سماع صيحات عنصرية ضد إيزاك عند نزوله بديلًا لماركوس بيرغ في الدقيقة 78.

وقال إيزاك (20 عامًا)، المنتمي لأبوين من إريتريا، للإذاعة السويدية: ”سمعت صيحات عنصرية من المدرجات وسألت الحكم إن كان يسمعها. لم يكن يسمع“.

وأضاف ”وبعد دقائق أوقف الحكم المباراة وأجرينا محادثة صغيرة ثم استكملت المباراة وأنا بخير وسعيد بالفوز. الواقعة مؤلمة بالتأكيد وهذا مؤسف لكننا كنا مستعدين للموقف“.

وأظهر إيزاك شجاعة بالسخرية من المدرجات وبحث عن الاستحواذ على الكرة حتى صفارة النهاية لتتأهل السويد باحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا في المجموعة السادسة.

وتابع إيزاك ”لا أترك أمورًا مثل هذه تؤثر بي ومن الأفضل تجاهل الأمر. يوجد حمقى دائمًا ومن الأفضل عدم الالتفات لهم“.

وستلعب السويد ضد جزر الفارو في ختام المجموعة في ستوكهولم بعد غد الإثنين.

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