هتافات عنصرية ضد ألكسندر إيزاك في مباراة السويد ورومانيا بتصفيات أمم أوروبا 2020

عكّرت إهانة عنصرية ضد المهاجم ألكسندر إيزاك صفو احتفالات السويد بالتأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد الفوز خارج أرضها 2/ على رومانيا أمس الجمعة.

وتوقفت المباراة لوقت قصير بقرار من الحكم بعد سماع صيحات عنصرية ضد إيزاك عند نزوله بديلًا لماركوس بيرغ في الدقيقة 78.

وقال إيزاك (20 عامًا)، المنتمي لأبوين من إريتريا، للإذاعة السويدية: ”سمعت صيحات عنصرية من المدرجات وسألت الحكم إن كان يسمعها. لم يكن يسمع“.

وأضاف ”وبعد دقائق أوقف الحكم المباراة وأجرينا محادثة صغيرة ثم استكملت المباراة وأنا بخير وسعيد بالفوز. الواقعة مؤلمة بالتأكيد وهذا مؤسف لكننا كنا مستعدين للموقف“.

وأظهر إيزاك شجاعة بالسخرية من المدرجات وبحث عن الاستحواذ على الكرة حتى صفارة النهاية لتتأهل السويد باحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا في المجموعة السادسة.

وتابع إيزاك ”لا أترك أمورًا مثل هذه تؤثر بي ومن الأفضل تجاهل الأمر. يوجد حمقى دائمًا ومن الأفضل عدم الالتفات لهم“.

وستلعب السويد ضد جزر الفارو في ختام المجموعة في ستوكهولم بعد غد الإثنين.

Alexander Isak says he was racially abused during Sweden’s game in Romania. pic.twitter.com/efUey3qgyU

Sweden’s Euro 2020 qualifying match against Romania was temporarily stopped after striker Alexander Isak was subjected to racist abuse in Bucharest.

Sweden’s 20-year-old striker Alexander Isak was the target of racist chants and boos moments after stepping onto the pitch as a substitute. pic.twitter.com/96Q7fWiREA

Alexander Isak talked about the racism from the Romanian fans;

”Of course it’s sad in the moment, but we knew that it could happen. I think I handled it well and the support from the team is great. I asked the ref if he heard it and he stopped the game.“ pic.twitter.com/5VBzetWiYU

— ???????? (@SwedeStats) November 15, 2019