 طُرد بعد رده على إهانات عنصرية.. اتحاد اللاعبين المحترفين يطالب بإلغاء طرد تايسون – إرم نيوز‬‎

طُرد بعد رده على إهانات عنصرية.. اتحاد اللاعبين المحترفين يطالب بإلغاء طرد تايسون

طُرد بعد رده على إهانات عنصرية.. اتحاد اللاعبين المحترفين يطالب بإلغاء طرد تايسون

المصدر: رويترز

طلب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين من الاتحاد الأوكراني للعبة، إلغاء البطاقة الحمراء للبرازيلي تايسون مهاجم شاختار دونيتسك بعد رده على إهانات عنصرية من الجماهير في مباراة يوم الأحد الماضي.

ووجّه تايسون إشارة بذيئة لجماهير دينامو كييف في المدرجات ثم سدد الكرة نحوهم بعد سماع صيحات عنصرية خلال فوز شاختار (1/0) في الدوري الأوكراني وغادر الملعب وهو يبكي.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في خطاب موجه للاتحاد الأوكراني: ”الملايين من الأشخاص حول العالم شاهدوا اللقطات المزعجة لطرد تايسون بعد أن فقد أعصابه بسبب الإهانة العنصرية الموجهة ضده من جماهير دينامو كييف“.

وأضاف ”بدأ في البكاء تعبيرًا عن الإحباط وبالتأكيد يشاطرنا نفس المخاوف مما حدث“.

وتابع ”بصفتنا مؤسسة مسؤولة عن اللاعبين المحترفين نطالب بسحب البطاقة الحمراء، أي عقاب ضده يعطي رسالة خاطئة عن مجتمع كرة القدم وأوكرانيا وشعبها فيما يتعلق بالعنصرية“.

ووفقًا لتوصية من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) أُبلغت الجماهير بضرورة التوقف عن هذه التصرفات قبل قرار الحكم بدخول اللاعبين لغرف الملابس لمدة 5 دقائق، وثالث خطوة بالتوصية إلغاء المباراة ولكنها لم تطبق.

وقال دينامو إن اللوم على جماهيره سابق لأوانه حتى اكتمال التحقيق، مضيفًا أنه مستعد: ”للمساعدة في عزل المعتدين عن كرة القدم والمجتمع“.

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