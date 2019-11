طرد البرازيلي تايسون في أوكرانيا لرده على إهانات عنصرية (صور)

طُرد البرازيلي تايسون لاعب وسط شاختار دونيتسك في مباراة أمام ضيفه دينامو كييف في الدوري الأوكراني لكرة القدم عقب رده على إهانات عنصرية وجهتها له الجماهير، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة أن تايسون وجّه إشارة بذيئة لجماهير دينامو كييف في المدرجات ثم سدد الكرة نحوها.

وبكى تايسون (31 عامًا)، الذي خاض 6 مباريات دولية مع البرازيل، ويلعب في أوكرانيا منذ 2011، خلال مغادرته الملعب غير مصدق ما حدث.

وقالت جماعة كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا (إف.أية.أر.ائي) عبر حسابها على ”تويتر“ إن زملاء تايسون في الفريق ومواطنه البرازيلي دينتينيو أبلغوا الحكم بالإهانات وتم إعلان ذلك في الاستاد.

وقالت الجماعة إنه وفقًا لتوصية من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ينبغي على الحكم إيقاف المباراة ودخول لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس لمدة 5 دقائق قبل طرد تايسون، وإعادة استئناف المباراة التي فاز بها شاختار 1/0، وثالث خطوة في توصية اليويفا إلغاء المباراة.

وقالت الجماعة:“لم يتم اللجوء لثالث خطوة بل تم طرد ضحية العنصرية“.

وأضافت أن جماهير دينامو كييف سخرت أيضًا من حملة النادي عبر عرض لافتات كُتب عليها:“نحب العنصرية“.

وفي العام 2015 عاقب اليويفا دينامو كييف بخوض مباراتين أوروبيتين دون جماهير عقب تعرض 4 من الجماهير من أصحاب البشرة السمراء للاعتداء على ملعبهم خلال مواجهة أمام تشيلسي.

