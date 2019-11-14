يشارك في الدوري الأمريكي.. تيري هنري مدربًا لنادي مونتريال إيمباكت الكندي

أعلن نادي مونتريال إيمباكت الكندي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم يوم الخميس، تعيين المهاجم الدولي السابق الفرنسي تيري هنري مدربًا له لفترة عامين على الأقل بدلًا من الكولومبي ويلمر كابريرا.

وكتب مونتريال إيمباكت على موقعه الرسمي: وقّع هنري عقدًا لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام 2022.

وخاض هنري تجربة فاشلة على مقاعد التدريب مع موناكو حيث تعاقد معه في أكتوبر 2018، قبل أن تتم إقالته بعد ثلاثة أشهر على خلفية تردي نتائج الفريق، كما شغل منصب المدرب المساعد للإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ثالث مونديال روسيا 2018.

ويعود أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا (51 هدفًا) وبطل مونديال 1998 إلى الدوري الأميركي عبر بوابة إيمباكت بعدما سبق له أن خاض تجربة أولى كلاعب بألوان قميص فريق نيويورك ريد بولز بين عامي 2010 و2014.

وبات مهاجم آرسنال وبرشلونة السابق سابع مدرب للفريق الكندي، بعدما خلف المدرب كابريرا الذي تسلم مهامه الفنية مؤقتًا لفترة شهرين بعد إقالة المدرب الفرنسي ريمي غارد في أغسطس الماضي.

وقال هنري في بيان نشره موقع النادي على الإنترنت: ”يشرفني تدريب مونتريال إمباكت والعودة إلى الدوري الأمريكي للمحترفين … أتابع الفريق دائمًا والآن تحولت لتدريبه، أعرف الدوري الأمريكي جيدًا وقضيت هنا أوقاتًا طيبة، من الرائع أن أكون موجودًا في كيبيك وفي مونتريال التي تتمتع بمجتمع متعدد الثقافات“.

وقال النادي إن عقد هنري لاعب موناكو ويوفنتوس وبرشلونة ونيويورك رد بولز السابق يتضمن بندًا يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وقال كيفن جيلمور رئيس النادي: ”هنري سيمنح النادي طاقة جديدة. يشاركنا الرؤية نفسها لرفع شأن هذا النادي وسيساعدنا لتحقيق أهدافنا داخل وخارج الملعب، يتمتع بروح تنافسية ولديه قدرة على القيادة، أثبت قدراته على أعلى مستوى طيلة مسيرته الكروية، انتقل إلى مونتريال بهذه الصفات“.

وأمضى هنري، الذي سبق له التتويج بكأس العالم مع فرنسا واعتزل في 2014، ثلاثة شهور فقط في تدريب موناكو الفرنسي وأقيل في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد تحقيق أربعة انتصارات فقط في 20 مباراة وأصبح موناكو مهددًا بالهبوط.

وقبل هذا عمل هنري مساعدًا لمدرب منتخب بلجيكا لكنه لم يتول مسؤولية تدريب فريق بمفرده.

وهنري هو الهداف التاريخي لفريق آرسنال برصيد 228 هدفًا في جميع المسابقات، وتوج هنري بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الاتحاد مرتين خلال ثمانية مواسم مع النادي اللندني.

بعدها انتقل هنري إلى برشلونة لثلاثة مواسم وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق القطالوني وأنهى مسيرته في نادي نيويورك رد بولز.

وسجل هنري 51 هدفًا في 123 مباراة خاضها مع منتخب فرنسا وشارك في كأس العالم أربع مرات بما في ذلك نسخة 1998 التي توجت فيها فرنسا باللقب لأول مرة.

وسيتم تقديم هنري إلى وسائل الإعلام الإثنين المقبل.

واحتل مونتريال إمباكت المركز التاسع في منافسات القسم الشرقي في الدوري الأمريكي للمحترفين والمركز 18 في الترتيب العام هذا الموسم وأقال المدرب ريمي جارد في أغسطس اب.

ولم يتأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي للمحترفين في آخر ثلاثة مواسم.