تييري هنري يرفض تدريب بوردو الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الاثنين، أن تييري هنري رفض تولي تدريب نادي بوردو الفرنسي، رغم تقارير سابقة تحدثت عن اقترابه من تولي منصب المدرب خلفًا لغوستافو بويت.

ووفقًا لمحطة “كانال بلس” فإن هنري سيرفض تدريب بوردو، خلفًا لبويت، الذي أُقيل من منصبه منذ 10 أيام.

في حين ذكرت صحيفة “ليكيب” أن رئيس بوردو والمُلّاك الجدد للنادي اجتمعوا مع وكيل أعمال هنري في لندن، منذ ساعات، وأن النتائج لا تبدو إيجابية.

وأضافت الصحيفة أن “هنري لم يرفض بشكل صريح تولي المسؤولية، أو يبلغ إدارة بوردو بقراره النهائي”.

وأشارت “ليكيب” إلى أن بوردو سيتحرك للتعاقد مع مدرب آخر، ويلوح في الأفق اسم المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لنانت وموناكو وليستر سيتي.