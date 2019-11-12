الشكوك تحيط بمشاركة ديباي مع هولندا ضد أيرلندا الشمالية بتصفيات ”يورو 2020“

قال رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الشكوك تحيط بمشاركة المهاجم ممفيس ديباي بسبب الإصابة وذلك قبل مباراة الفريق أمام أيرلندا الشمالية في بلفاست، يوم السبت الماضي، ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة أوروبا 2020 بينما يعاني جورجينيو فينالدم من نزلة برد.

وأضاف كومان خلال مؤتمر صحفي: ”إنه (ديباي) يعاني من الإصابة نفسها في الفخذ التي أجبرته على الغياب عن آخر مباراة أمام روسيا البيضاء ولكنها هذه المرة في الساق الأخرى.

”من المبكر للغاية القول ما إذا كان بوسعه اللعب يوم السبت المقبل على الرغم من أن ممفيس ذاته يتعامل بإيجابية بالغة مع الأمر“.

وقال مدرب منتخب هولندا، إنه لا يزال يملك خيارات واسعة على الصعيد الهجومي في ظل سعي فريقه للفوز ليبقي في مساره نحو حسم صدارة المجموعة متفوقا على ألمانيا.

وقال: ”إذا لم يستطع ممفيس اللعب أمام ايرلندا الشمالية، فإنني أملك أربعة خيارات أخرى يمكنها سد الفراغ في هذا المركز“.

ويمكن للمدرب الاختيار من بين رايان بابل وفاوت فيخورست ولوك دي يونغ، إضافة للشاب الصاعد ميرون بوادو الذي تم استدعاؤه لأول مرة.

وقال كومان إنه سعيد بالسلاسة التي حجز بها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مكانه في التشكيلة.

وأضاف المدرب أن لاعب الوسط فينالدم غاب عن التدريبات اليوم الثلاثاء بسبب شعوره بالمرض.

وقال كومان، إنه يتطلع للفوز على أيرلندا الشمالية وكذلك في مباراة استونيا يوم الثلاثاء المقبل في أمستردام وهي آخر مباريات دور المجموعات.

وأوضح: ”أريد 6 نقاط لضمان انهاء المجموعة على القمة لأن هذا سيعزز تصنيفنا في النهائيات.

”لم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين دوليتين لنا سواء على صعيد الاستحواذ أو التنظيم“.

ويملك منتخب هولندا 15 نقطة وهو يساوي رصيد ألمانيا لكن المنتخب الهولندي يملك سجلًا أفضل في المواجهات المباشرة. وتتراجع أيرلندا الشمالية بفارق ثلاث نقاط.