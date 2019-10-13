منتخب هولندا يتجنب مفاجأة روسيا البيضاء ويقترب من يورو 2020 (فيديو)

اقترب منتخب هولندا من بلوغ نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (يورو 2020)، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2/1 على روسيا البيضاء، اليوم الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات.

وأنهى منتخب هولندا، وصيف بطولة دوري الأمم الأوروبية، الشوط الأول متقدمًا 2/0 سجلهما جيورجينهو فاينالدوم، في الدقيقتين 32 و41.

ونجح منتخب روسيا البيضاء بتقليص الفارق بهدف من توقيع ستانيسلاف دراغون في الدقيقة 54.

وجدد منتخب هولندا فوزه على روسيا البيضاء بعد أن فاز في مباراة الذهاب 4/0.

ورفع الفوز رصيد منتخب هولندا إلى 15 نقطة من 6 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق 3 نقاط عن منتخب ألمانيا، الذي لعب 5 مباريات، ويلاقي إستونيا في وقت لاحق.

وفي 6 مباريات في تصفيات أمم أوروبا سجل منتخب هولندا 19 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

وفي المباراتين المقبلتين يلعب منتخب هولندا مع إيرلندا الشمالية ثم إستونيا.

وضمنت منتخبات: بلجيكا، وروسيا، وإيطاليا، التأهل إلى يورو 2020.

وفي مباريات أخرى، حقق منتخب المجر الفوز 1/0 على إذربيجان، وإسكتلندا 6/0 على سان مارينو، وروسيا 5/0 على قبرص.

تصفيات اليورو 2020 : بيلاروسيا 0 × 1 هولندا | هدف فينالدوم د32″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/1tLnOYeOmf — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 13, 2019

تصفيات اليورو 2020 : بيلاروسيا 0 × 2 هولندا | هدف فينالدوم د41″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/6vmuRZX8mA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 13, 2019