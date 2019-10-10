هولندا تعبر آيرلندا الشمالية بثلاثية في تصفيات يورو 2020 (فيديو)

عبر منتخب هولندا ضيفه آيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة، حيث بادر منتخب آيرلندا الشمالية بالتسجيل في الدقيقة 75 عن طريق جوش ماغينيس، وبعدها بست دقائق أدرك منتخب ”الطواحين“ التعادل عبر ممفيس ديباي.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 90 و92 عن طريق فرينكي دي يونغ وديباي.

وكان منتخب روسيا البيضاء قد تعادل مع إستونيا في وقت سابق اليوم سلبيًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر هولندا ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن ألمانيا وأيرلندا الشمالية، وجاءت روسيا البيضاء رابعة برصيد 4 نقاط، وأخيرًا إستونيا برصيد نقطة واحدة.