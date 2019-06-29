هولندا تبلغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات بالفوز على إيطاليا

هزت فيفيان ميديما وستيفاني فان دير جراجت الشباك بضربتي رأس في الشوط الثاني لتتأهل هولندا إلى قبل نهائي كأس العالم للسيدات بفوز 2-صفر على إيطاليا اليوم السبت.

وستلعب هولندا، التي بلغت قبل النهائي لأول مرة في تاريخها، ضد ألمانيا أو السويد في رين.

وأتيحت الفرص الأفضل لإيطاليا في الشوط الأول لكن بطلة أوروبا زادت من إيقاعها في الشوط الثاني وجاء الهدفان بعد ركلتين ثابتتين من شريدا سبيتزه.

وتلعب الولايات المتحدة حاملة اللقب ضد إنجلترا في الدور قبل النهائي في ليون، يوم الثلاثاء، بينما تقام المباراة الأخرى في الدور ذاته في اليوم التالي.