بروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ يواصلان التألق.. وقائد فرانكفورت يفجر أزمة في الدوري الألماني

كان من المفترض أن يصبح الصراع ثنائيًّا على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند هذا الموسم، لكن حتى الآن ظهر فريق آخر يحمل اسم بروسيا يحلق بقوة في الصدارة.

وحقق بروسيا مونشنغلادباخ انتصاره السابع في آخر ثماني مباريات بالدوري بالفوز 3-1 على فولفسبورغ ليتقدم بأربع نقاط على أقرب مطارديه في الصدارة.

ولم يتصدر غلادباخ الترتيب في الدوري لخمسة أسابيع متتالية منذ آخر موسم فاز فيه باللقب قبل 42 عامًا.

كما يثير فرايبورغ، صاحب الميزانية المنخفضة الدهشة أيضًا بعد أن تقدم إلى المركز الرابع. وكان آخر ضحاياه آينتراخت فرانكفورت.

وسجل نيلز بيترسن، قائد فرايبورغ، هدف الفوز في الانتصار 1-صفر.

Have you seen anything like it? ???? Frankfurt's David Abraham was sent off for barging Freiburg coach Christian Streich, sparking chaos on the touchline ???? pic.twitter.com/pqLSB1UdqX — ESPN UK (@ESPNUK) November 11, 2019

ويواجه ديفيد أبراهام قائد فرانكفورت خطر الإيقاف بعد طرده لاصطدامه متعمدًا بمدرب فرايبرغ كريستيان شترايش، الذي سقط على الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال شترايش الذي يتساوى فريقه في النقاط مع رازن بال شبورت لايبزيغ وبايرن في المركز الثاني: ”أبراهام لاعب شاب لا يستطيع السيطرة على مشاعره. فقد أعصابه.

”لكن دعونا نتحلَّ بالهدوء. كرة القدم رياضة تقوم على الروح القتالية. كانت مباراة مثيرة. انتهت الآن ويجب أن نتحلى بالهدوء ولا نعطي الأمور أكبر من حجمها“.

واعتذر أبراهام إلى شترايش.

وأعاد هانز فليك، المدرب المؤقت لبايرن ميونخ، السكينة والهدوء إلى حامل اللقب بعد فوزه بمباراتيه مع الفريق ومن بينهما الانتصار الساحق برباعية دون رد على دورتموند. ويبدو أن المدرب سيستمر في منصبه لما بعد الفترة الدولية بعد أن منح مسؤولي النادي المزيد من الوقت لاختيار خليفة للمدرب المقال نيكو كوفاتش.