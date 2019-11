بروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ يواصلان التألق.. وقائد فرانكفورت يفجر أزمة في الدوري الألماني

كان من المفترض أن يصبح الصراع ثنائيًّا على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند هذا الموسم، لكن حتى الآن ظهر فريق آخر يحمل اسم بروسيا يحلق بقوة في الصدارة.

وحقق بروسيا مونشنغلادباخ انتصاره السابع في آخر ثماني مباريات بالدوري بالفوز 3-1 على فولفسبورغ ليتقدم بأربع نقاط على أقرب مطارديه في الصدارة.

ولم يتصدر غلادباخ الترتيب في الدوري لخمسة أسابيع متتالية منذ آخر موسم فاز فيه باللقب قبل 42 عامًا.

كما يثير فرايبورغ، صاحب الميزانية المنخفضة الدهشة أيضًا بعد أن تقدم إلى المركز الرابع. وكان آخر ضحاياه آينتراخت فرانكفورت.

وسجل نيلز بيترسن، قائد فرايبورغ، هدف الفوز في الانتصار 1-صفر.

