مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند.. كل ما تريد معرفته عن كلاسيكو الدوري الألماني

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب ”أليانز أرينا“ لمتابعة لقاء كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وضيفه بروسيا دورتموند في الجولة الحادية عشرة بالبوندسليغا.

وتبقى مباراة كلاسيكو البوندسليغا حافلة بالتفاصيل الفنية المهمة التي ترسم ملامح مواجهة قوية ومثيرة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وهو ما ترصده شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل بايرن ميونخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، وحقق الفريق البافاري الفوز 5 مرات وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.. وسجل بايرن ميونخ 25 هدفًا واستقبل 16 هدفًا.

في حين يحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، وحقق أسود الفستفاليا 5 انتصارات وتعادلوا 4 مرات وتلقوا هزيمة واحدة وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 11 هدفًا.

???? goals in 5️⃣ Bundesliga home games vs. Dortmund ???? Not a bad record for @lewy_official ???? pic.twitter.com/JHBa0hHIqw — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 9, 2019

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على 124 مواجهة سابقة بين عملاقي الكرة الألمانية بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بدأت بفوز دورتموند بثنائية دون رد في أول لقاء يوم 16 أكتوبر 1965، وفاز دورتموند في آخر لقاء بثنائية نظيفة يوم 3 أغسطس الماضي ببطولة كأس السوبر.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في 58 مباراة مقابل 33 انتصارًا لبروسيا دورتموند و33 تعادلًا، وسجل بايرن ميونخ 234 هدفًا وأحرز بروسيا دورتموند 150 هدفًا، وكان أكبر فوز للبايرن بنتيجة 11/1 يوم 27 نوفمبر 1971 وأكبر فوز لبروسيا دورتموند برباعية نظيفة يوم 6 مارس 1967.

ويعد روبرت ليفاندوفسكي هداف مباريات الكلاسيكو برصيد 20 هدفًا بعدما لعب للفريقين، ويبقى مايكل زورك اللاعب الأكثر مشاركة في الكلاسيكو بعدما ارتدى قميص دورتموند أمام بايرن في 28 لقاء.

فليك.. ومهمة بايرن المؤقتة

يراهن بايرن ميونخ على قدرات مدربه المؤقت هانز فليك لتصحيح الأوضاع وإعادة الفريق البافاري لمساره الصحيح، بعدما تولى المهمة عقب إقالة نيكو كوفاتش من منصبه وفاز على أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا بثنائية دون رد.

وقد يكون الكلاسيكو المهمة الأخيرة للمدرب فليك قبل فترة التوقف الدولية، خاصة مع أنباء اقتراب البايرن من التعاقد مع مدرب جديد.

ويغيب عن بايرن ميونخ الثلاثي جيان فييت ولوكاس هيرنانديز ونيكلاس سولي للإصابة وجيروم بواتينغ للإيقاف، ويعتمد الفريق البافاري على تشكيلته التي تضم على الأرجح الحارس مانويل نوير وأمامه الرباعي دافيد ألابا وخافي مارتينيز وبنيامين بافارد وألفونسو دافيز في خط الدفاع.

ويعول بايرن ميونخ على ثنائي الارتكاز ليون جوريتزكا وجوشوا كيميتش مع صانع الألعاب توماس مولر مع الجناحين سيرجي غنابري وكينغسلي كومان مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي.

فافر.. وقوة بروسيا دورتموند الضاربة

يحشد فريق بروسيا دورتموند القوة الضاربة بقيادة مدربه لوسيان فافر من أجل تحقيق الفوز بالكلاسيكو وتوجيه ضربة قوية لبايرن ميونخ وإبعاده عن المنافسة على اللقب، بجانب تعزيز موقفه في صراع التتويج.

ويغيب عن بروسيا دورتموند مارسيل شميلزر للإصابة، ويعتمد فافر على تشكيلته التي تضم الحارس رومان بوركي وأمامه الرباعي ماتس هاملز ومانويل أكانجي ولوكاس بيسيزك ونيكو شولز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أكسل فيتسل وتوماس ديلاني مع صانع الألعاب جوليان براندت مع الجناحين أشرف حكيمي وثورجان هازارد، وربما يشارك جودان سانشو وماركو رويس منذ البداية بعدما شاركا في المران الجماعي، ويقود الهجوم باكو ألكاسير.

وأكد ياسر رضوان لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن لقاء بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند هذه المرة يبدو مختلفًا؛ لأن بايرن ميونخ يمر بحالة انعدام وزن مع رحيل كوفاتش، موضحًا أن النادي البافاري سيقاتل للفوز ولديه خبرات في صفوفه مثل ليفاندوفسكي ومولر.

وأوضح رضوان أن بروسيا دورتموند يقدم كرة سريعة وخاصة مع تألق حكيمي وهازارد الصغير وبراندت وفيتسل، مؤكدًا أن اللقاء خارج التوقعات وكل الاحتمالات واردة.