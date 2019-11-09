التشكيلة المتوقعة لمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني (إنفوغرافيك)

يستضيف بايرن ميونخ الجريح منافسه بروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5، بصوت رؤوف خليف.

ويملك بايرن ميونخ 18 نقطة في المركز الخامس، مقابل 19 نقطة لبروسيا دورتموند في المركز الثالث، في حين يتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وسقط بايرن ميونخ 1/5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية ليقرر إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وآخر مباراة بين الفريقين كانت في كأس السوبر الألماني في أغسطس الماضي، وفاز حينها بروسيا دورتموند 2/0.

وفي آخر 4 مباريات بين الناديين في الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا فاز بايرن ميونخ 5/1، و4/1، و6/0، و5/0.

وتوقعت صحيفة ”بيلد“ أن يلعب بايرن ميونخ بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بنيامين بافارد، خافيير مارتينيز، دافيد ألابا، ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوشوا كيميج، سيرج جنابري، توماس مولر، ليون غوريتسكا، كينغسيلي كومان.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

في حين توقعت أن يلعب بروسيا دورتموند بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

الدفاع: أشرف حكيمي، ومانويل أكانجي، وماتس هوميلس، ونيكو شولز.

الوسط: جوليان فيغل، وأكسيل فيتسل، وجوليان براندت، وجادون سانشو، وثورغان هازارد.

الهجوم: باكو ألكاسير.