سوشيال ميديا الرياضة: أندريه غوميز يوجه رسالة للجماهير.. وكوفاتشيتش: لا نعرف الاستسلام (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم: لا تنسوا الهدف الأول

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ أثناء الاحتفال بالهدف الأول لفريقه والذي سجله، أمس، في شباك جينك البلجيكي، وعلّق عليها:“لا تنسوا الهدف الأول“.

كافاني: هيا يا باريس

نشر إديسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قبل لقاء ناديه مع نادي كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب قائلًا:“هيا يا باريس“.

أندريه غوميز: شكرًا على دعمكم

نشر أندريه غوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وحرص اللاعب خلال الفيديو على التوجه بالشكر إلى جميع من سانده ودعمه عقب الإصابة المروعة التي لحقت به منذ أيام قليلة، وعلّق قائلًا: ”شكرًا على دعمكم“.

Thank you for your unconditional support! ???? Obrigado pelo vosso apoio incondicional! ???? ¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! ???? pic.twitter.com/KEz31pvWD2 — André Gomes (@aftgomes) November 6, 2019

ماتيو كوفاتشيتش: الاستسلام لم يكن خيارًا أبدًا

نشر ماتيو كوفاتشيتش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، من لقاء أمس، والذي جمع بين البلوز وأياكس الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي نجح خلالها تشيلسي بتحويل تأخره إلى تعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وعلّق لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على الصورة، قائلًا:“الاستسلام لم يكن خيارًا أبدًا“.

كاسياس يهنئ غوتي على مهمته الجديدة

نشر الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، خبر تولي غوتي، نجم نادي ريال مدريد السابق، تدريب نادي ألميريا الإسباني.

وحرص كاسياس على تهنئة زميله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: ”مرحبًا بكم.. حظًا سعيدًا“.

فرناندينيو: التركيز سلاحنا الدائم

نشر فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قبل مواجهة نادي أتلانتا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب على الصورة قائلًا: ”جاهز لليوم.. ركز حتى النهاية“.

فابينيو: فوز كبير للأولاد

احتفل فابينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه، أمس، على نادي جنك البلجيكي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويترط، وعلّق قائلًا:“فوز كبير للأولاد، ركز الآن على عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة المقبلة“.

Great win, boys. Now focused on the big weekend ahead. Let's do it! ???????????? #YNWA pic.twitter.com/eJcCSsLV8w — Fabinho (@_fabinhotavares) November 6, 2019

ليون جوريتسكا يشكر جماهير البايرن

نشر ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وهو يرد على تحية الجماهير قبل لقاء الفريق البافاري مع نادي أولمبياكوس اليوناني، وعلّق اللاعب: شكرًا لدعمكم الرائع.

Thank you for your amazing support. pic.twitter.com/1yziW25aob — Leon Goretzka (@leongoretzka_) November 6, 2019

ثيو هيرنانديز يعلن التحدي قبل مواجهة اليوفي

نشر ثيو هيرنانديز، لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، من تدريبات فريقه قبل مواجهة يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، بالدوري الإيطالي، وصرح اللاعب:“دائمًا متحدون“.

آنا إيفانوفيتش تحتفل بعيد ميلادها مع شفاينشتايغر

نشرت نجمة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ برفقة زوجها ونجم الكرة الألمانية السابق، باستيان شفاينشتايغر، بمناسبة عيد ميلادها، وعلّقت:“ساعة ذهبية ساعة عيد الميلاد“.