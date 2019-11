روبين أغويلار يحطم تقنية الفيديو عقب طرده في مباراة موناكو ضد سانت إيتيان بالدوري الفرنسي (فيديو)

التقطت كاميرات المشجعين تصرفًا سيئًا من روبين أغويلار، لاعب موناكو الفرنسي، بعد حصوله على الكارت الأحمر والطرد خلال مباراة فريقه ضد سانت إيتيان، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وقام أغويلار بركل تقنية الفيديو المتواجدة أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بقوة بعد طرده.

وينتظر أن يحصل اللاعب على عقوبة مضاعفة بسبب ردة فعله والتي بالتأكيد دوّنها مراقب المباراة.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t

— Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019