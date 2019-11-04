روبين أغويلار يحطم تقنية الفيديو عقب طرده في مباراة موناكو ضد سانت إيتيان بالدوري الفرنسي (فيديو)

التقطت كاميرات المشجعين تصرفًا سيئًا من روبين أغويلار، لاعب موناكو الفرنسي، بعد حصوله على الكارت الأحمر والطرد خلال مباراة فريقه ضد سانت إيتيان، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وقام أغويلار بركل تقنية الفيديو المتواجدة أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بقوة بعد طرده.

وينتظر أن يحصل اللاعب على عقوبة مضاعفة بسبب ردة فعله والتي بالتأكيد دوّنها مراقب المباراة.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019

وأكد سانت إيتيان صحوته تحت قيادة المدرب كلود بويل بعد أن أحرز ديني بوانغا هدفًا في الشوط الثاني ليقوده للفوز 1-صفر بملعبه على موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم الأحد.

وهز بوانغا الشباك في الدقيقة الـ59 ليمنح سانت إيتيين فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري منذ تعيين بويل مدرب ساوثامبتون وليستر سيتي السابق قبل أربعة أسابيع.

وبهذه النتيجة تقدم سانت إيتيان إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بفارق تسع نقط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، لكن يتأخر بنقطتين فقط عن أنجيه صاحب المركز الثاني.

وتراجع موناكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أغويلار في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلى المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

وفي مباريات أخرى، تعرض نانت لخسارته الثالثة على التوالي في الدوري بعد هزيمته 2-صفر أمام مستضيفه بوردو ليتراجع للمركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وفي استاد جيفري جيشار، بدا سانت إيتيان راضيًا بالتخلي عن الاستحواذ لصالح موناكو على أمل استغلال الهجمات المرتدة، بينما نجح خط دفاعه بصورة مثالية في الحد من خطورة المهاجم وسام بن يدر.

ووضع بوانغا، الذي أضاع بضع فرص خطيرة، الكرة في الشباك بعد أن تصدى الحارس بنجامين لاكومت لمحاولة رومان حمومة.

وأتيحت لموناكو، الذي فاز بأربع من مبارياته الخمس السابقة في الدوري، العديد من الفرص لإدراك التعادل لكن ألكسندر جولوفين وأدريان سيلفا افتقدا اللمسة الأخيرة.

وكان بوسع سانت إيتيان، الذي يخلو سجله من الهزائم الآن في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات تحت قيادة بويل، مضاعفة النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن بوانغا سقط تحت ضغط من أغويلار، وهو في طريقه نحو المرمى، ليحصل المدافع على بطاقة حمراء مباشرة.