بايرن ميونخ يفاضل بين جوزيه مورينيو وأليغري لخلافة كوفاتش

أقال فريق بايرن ميونخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بعد سوء نتائج الفريق هذا الموسم وتراجعه في الدوري الألماني الدرجة الأولى .

وعيّن بايرن ميونخ هانز فليك مساعد المدرب الكرواتي مدربًا مؤقتًا ليقود الفريق في اللقاءات القادمة في انتظار الإعلان عن مدرب جديد .

ولعب هانز فليك البالغ من العمر 54 في بايرن ميونخ لمدة 5 مواسم، ودرب فريق فيكتوريا وهوفينهايم، كما اشتغل مساعدًا لخواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني من 2006 إلى 2014، وعاد هذا الموسم لفريقه السابق كمساعد للكرواتي نيكو كوفاتش .

ويبقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أحد المرشحين لتدريب الفريق خاصة كونه دون فريق حاليًا، وأعلن سابقًا أنه يتعلم الألمانية وربطته مصادر إعلامية سابقًا بتدريب بروسيا دورتموند .

وقال المدرب البرتغالي إنه يتعلم الألمانية لإضافتها للغات التي يتقنها، وهي: البرتغالية، والإسبانية، والإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، لكنه لم يستبعد التدريب في ألمانيا .

ويمتاز بايرن ميونخ بمنح الفرصة للمدربين ودعمهم بشكل كبير، وهي الأجواء التي يحبها المدرب البرتغالي .

ودرب مورينيو في: البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، وقد يدخل تجربة ألمانية جديدة في مشواره .

كما أشارت تقارير صحفية إلى دخول ماسينليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، دائرة المرشحين لخلافة كوفاتش.

وأقال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش بشكل رسمي بعد الاتفاق بين الطرفين.

واتُخذ قرار الإقالة، اليوم الأحد، بعد الهزيمة القاسية 1 / 5 لبايرن أمام إنتراخت فرانكفورت، أمس السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) .

وكانت تقارير أخرى في وقت سابق، اليوم، أشارت إلى أن كوفاتش سيظل مديرًا فنيًا للفريق خلال المباراتين المقبلتين على الأقل، حيث يلتقي فيهما الفريق أولمبياكوس اليوناني، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا ثم بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في البوندسليغا.

ولم يعلق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم المنتهية ولايته، وكارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي، على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق، يوم السبت، أمام آينتراخت فرانكفورت، كما تم إلغاء مران الفريق المفتوح، يوم الأحد.

وتعرض فريق بايرن ميونخ، بعشرة لاعبين لهزيمة مذلة 1 – 5 أمام آينتراخت فرانكفورت، وهي أكبر هزيمة يتلقاها في آخر 10 سنوات، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وفي إشارة إلى الضغط المستمر تقريبًا لمدة عام على كوفاتش، ذكرت صحيفة بيلد على موقعها الرسمي، اليوم الأحد:“سيد هونيس، قم بإعفاء مدربك“ ، وأعادت صحيفة ”سود دويتشه تسايتونغ“ إلى الأذهان أن يورجن كلينسمان استمر فقط 23 يومًا إضافيًا بعد خسارة بايرن 1 – 5 أمام فولفسبورغ في 2009.

وأضافت:“يحتاج الأمر لبعض الخيال لنرى نيكو كوفاتش مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ لمدة 23 يومًا أخرى، ولا يخسر مدرب 1 – 5 مع فريق بايرن ميونخ دون عواقب“.

وألقى كوفاتش باللوم بشكل جزئي على حالة الطرد التي تعرض لها جيروم بواتينغ في الدقيقة العاشرة، ولكنه قال أيضًا:“لست ساذجًا، ولم استسلم العام الماضي ولن أستسلم الآن“.

وكان كوفاتش تحت ضغط كبير قبل 12 شهرًا، وأيضًا في موسمه الأول بعدما انتقل لتدريب بايرن ميونخ قادمًا من فرانكفورت، ولكنه استطاع أن يتعافى مع الفريق ويفوز بالثنائية المحلية.

ولكن هذه المرة، يعاني بايرن ميونخ، الفائز بلقب الدوري في آخر 7 مواسم، تقريبًا طوال الموسم، وكانت المباراة الرائعة بحق للفريق هي فوزه 7 – 2 على توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وساهمت الإصابات القاسية للمدافعين نيكلاس شول، ولوكاس هيرنانديز، في هذه الهزيمة، ولكن كوفاتش أثار الدهشة بعدما وصف توماس مولر بأنه أصبح غير جيد للفريق، وانتقد الفريق بعد أدائه الباهت، بدلًا من النظر إلى نفسه أيضًا.

ويعد الحارس مانويل نوير، قائد الفريق، والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفًا، اللاعبين الوحيدين اللذين يقدمان أفضل ما عندهما على مدار الأسابيع الماضية.

وحتى الآن لم يقدم الثنائي الجديد: فيليب كوتينيو، وبنيامين بافارد، أفضل ما عندهما في الوقت الذي عاني فيه بايرن من سوء الأداء، ولم يتم تأكيد ما إذا كان كوفاتش سيقود الفريق في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، ومباراته أمام بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في البوندسليغا.

ولكن مأساة بايرن جعلت البوندسليغا مثيرة للغاية هذا الموسم، وبعد أن توج بايرن ميونخ بستة ألقاب من آخر 7 ألقاب بسهولة، بداية من الموسم الشهير 2012 -2013 الذي حقق فيه الثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس.

وتلقى بايرن ميونخ 16 هدفًا ليصبح أكثر فريق تلقى أهدافًا في النصف العلوي من الترتيب، رغم تركيز كوفاتش على الدفاع.