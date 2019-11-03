رسميًا: إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ وتعيين هانز فليك مدربًا مؤقتًا

أقال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش بشكل رسمي بعد الاتفاق بين الطرفين.

واتُّخذ قرار الإقالة، اليوم الأحد، بعد الهزيمة القاسية 1 / 5 لبايرن أمام إنتراخت فرانكفورت، أمس السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) .

وكانت تقارير أخرى في وقت سابق، اليوم، أشارت إلى أن كوفاتش سيظل مديرًا فنيًا للفريق خلال المباراتين المقبلتين على الأقل، حيث يلتقي فيهما الفريق أولمبياكوس اليوناني، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا ثم بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في البوندسليغا.

وعين بايرن ميونخ هانز فليك مساعد المدرب الكرواتي مدربا مؤقتا ليقود الفريق في اللقاءات القادمة في انتظار الإعلان عن مدرب جديد .

ولعب هانز فليك البالغ 54 في بايرن ميونخ لمدة 5 مواسم ودرب فريق فيكتوريا وهوفينهايم كما اشتغل مساعدا لخواكيم لوف مدربا المنتخب الألماني من 2006 إلى 2014 وعاد هذا الموسم لفريقه السابق كمساعد للكرواتي نيكو كوفاتش .

ولم يعلّق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم المنتهية ولايته، وكارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي، على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق، يوم السبت، أمام آينتراخت فرانكفورت، كما تم إلغاء مران الفريق المفتوح، يوم الأحد.

وتعرض فريق بايرن ميونخ، بعشرة لاعبين لهزيمة مذلة 1 – 5 أمام آينتراخت فرانكفورت، وهي أكبر هزيمة يتلقاها في آخر 10 سنوات، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وفي إشارة إلى الضغط المستمر تقريبًا لمدة عام على كوفاتش ذكرت صحيفة بيلد على موقعها الرسمي، يوم الأحد:“السيد هونيس، قم بإعفاء مدربك“، وأعادت صحيفة “ سود دويتشه تسايتونغ“ إلى الأذهان أن يورجن كلينسمان استمر فقط 23 يومًا إضافيًا بعد خسارة بايرن 1 – 5 أمام فولفسبورغ في 2009.

وأضافت:“يحتاج الأمر لبعض الخيال لنرى نيكو كوفاتش مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ لمدة 23 يومًا أخرى، لا يخسر مدرب 1 – 5 مع فريق بايرن ميونخ دون عواقب“.

وألقى كوفاتش باللوم بشكل جزئي على حالة الطرد التي تعرض لها جيروم بواتينغ في الدقيقة العاشرة ولكنه قال أيضًا:“لست ساذجًا، ولم استسلم العام الماضي ولن أستسلم الآن“.

وكان كوفاتش تحت ضغط كبير قبل 12 شهرًا، وأيضًا في موسمه الأول بعدما انتقل لتدريب بايرن ميونخ قادمًا من فرانكفورت، ولكنه استطاع أن يتعافى مع الفريق ويفوز بالثنائية المحلية.

ولكن هذه المرة، يعاني بايرن ميونخ، الفائز بلقب الدوري في آخر 7 مواسم، تقريبًا طوال الموسم، وكانت المباراة الرائعة بحق للفريق هي فوزه 7 – 2 على توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وساهمت الإصابات القاسية للمدافعين نيكلاس شول، ولوكاس هيرنانديز، بهذه الهزيمة، ولكن كوفاتش أثار الدهشة بعدما وصف توماس مولر بأنه أصبح غير جيد للفريق، وانتقد الفريق بعد أدائه الباهت، بدلًا من النظر إلى نفسه أيضًا.

ويعد الحارس مانويل نوير، قائد الفريق، والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفًا، اللاعبين الوحيدين اللذين يقدمان أفضل ما عندهما على مدار الأسابيع الماضية.

وحتى الآن لم يقدم الثنائي الجديد: فيليب كوتينيو، وبنيامين بافارد، أفضل ما عندهما في الوقت الذي عاني فيه بايرن من سوء الأداء، ولم يتم تأكيد ما إذا كان كوفاتش سيقود الفريق في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، ومباراته أمام بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في البوندسليغا.

ولكن مأساة بايرن جعلت البوندسليغا مثيرة للغاية هذا الموسم، وبعد أن توج بايرن ميونخ بستة ألقاب من آخر 7 ألقاب بسهولة، بداية من الموسم الشهير 2012 -2013 الذي حقق فيه الثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس.

وتلقى بايرن ميونخ 16 هدفًا ليصبح أكثر فريق تلقى أهدافًا في النصف العلوي من الترتيب، رغم تركيز كوفاتش على الدفاع.