بعد خماسية آينتراخت فرانكفورت.. مستقبل كوفاتش مع بايرن ميونخ على المحك

يواجه الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، شبح الإقالة، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه بالخمسة أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية عن نية إدارة البايرن، إقالة كوفاتش خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، مع صعوبة حدوث ذلك في الأيام الحالية بسبب ضيق الوقت.

ويواجه بايرن فريق أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي مع بروسيا دورتموند في قمة الجولة رقم 11 من البوندسليغا، مما يعني حاجة النادي إلى الإبقاء على المدرب.

ولم يعلق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم المنتهية ولايته، وكارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي، على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق يوم السبت، أمام آينتراخت فرانكفورت، كما تم إلغاء مران الفريق المفتوح يوم الأحد.

ويرجح أن مستقبل نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، بات تحت الدراسة بعدما تعرض فريق بايرن ميونخ، بعشرة لاعبين لهزيمة مذلة 1 – 5 أمام آينتراخت فرانكفورت، وهي أكبر هزيمة يتلقاها في آخر عشر سنوات، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وفي إشارة إلى الضغط المستمر تقريبًا لمدة عام على كوفاتش ذكرت صحيفة بيلد على موقعها الرسمي يوم الأحد ”السيد هونيس، قم بإعفاء مدربك ”، وأعادت صحيفة “ سود دويتشه تسايتونغ“ إلى الأذهان أن يورجن كلينسمان استمر فقط 23 يومًا إضافيًا بعد خسارة بايرن 1 – 5 أمام فولفسبورغ في 2009.

وأضافت : يحتاج الأمر لبعض الخيال لنرى نيكو كوفاتش مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ لمدة 23 يومًا أخرى، لا يخسر مدرب 1 – 5 مع فريق بايرن ميونخ بدون عواقب.

وألقى كوفاتش باللوم بشكل جزئي على حالة الطرد التي تعرض لها جيروم بواتينغ في الدقيقة العاشرة ولكنه قال أيضًا : لست ساذجًا. لم استسلم العام الماضي ولن أستسلم الآن.

وكان كوفاتش تحت ضغط كبير قبل 12 شهرًا، وأيضًا في موسمه الأول بعدما انتقل لتدريب بايرن ميونخ قادمًا من فرانكفورت، ولكنه استطاع أن يتعافى مع الفريق ويفوز بالثنائية المحلية.

ولكن هذه المرة، يعاني بايرن ميونخ، الفائز بلقب الدوري في آخر سبعة مواسم، تقريبًا طوال الموسم، وكانت المباراة الرائعة بحق للفريق هي فوزه 7 – 2 على توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وساهمت الإصابات القاسية للمدافعين نيكلاس شول ولوكاس هيرنانديز في هذه الهزيمة، ولكن كوفاتش أثار الدهشة بعدما وصف توماس مولر بأنه أصبح غير جيد للفريق، وانتقد الفريق بعد أدائه الباهت، بدلًا من النظر إلى نفسه أيضًا.

ويعد الحارس مانويل نوير، قائد الفريق، والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفًا، اللاعبين الوحيدين اللذين يقدمان أفضل ما عندهما على مدار الأسابيع الماضية.

وحتى الآن لم يقدم الثنائي الجديد فيليب كوتينيو وبنيامين بافارد أفضل ما عندهما في الوقت الذي عاني فيه بايرن من سوء الأداء، ولم يتم تأكيد ما إذا كان كوفاتش سيقود الفريق في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، ومباراته أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في البوندسليغا.

ولكن مأساة بايرن جعلت البوندسليغا مثيرة للغاية هذا الموسم، وبعد أن توج بايرن ميونخ بستة ألقاب من آخر سبعة ألقاب بسهولة، بداية من الموسم الشهير 2012 -2013 الذي حقق فيه الثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس.

وتلقى بايرن ميونخ 16 هدفًا ليصبح أكثر فريق تلقى أهدافًا في النصف العلوي من الترتيب، رغم تركيز كوفاتش على الدفاع.