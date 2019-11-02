بايرن ميونخ ينضم لسباق إيرلينغ هالاند

انضم نادي بايرن ميونخ الألماني للأندية المتسابقة للحصول على خدمات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ قررت الانضمام لسباق التعاقد مع هالاند، عقب تألقه اللافت في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ونوهت الصحيفة إلى أن أكثر من 20 ناديًا تستهدف التعاقد مع هالاند، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد تألقه مع ريد بول سالزبورغ.

وسجل هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات من مرحلة المجموعات حتى الآن، بواقع 3 أهداف (هاتريك) على جينك البلجيكي، وهدف على ليفربول، وهدفين على نابولي، ليحصد فريقه 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وأشارت ”سبورت بيلد“ إلى أن بايرن ميونخ يراقب تطور هالاند في محاولة الظفر بتوقيعه، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني يتنافسون للظفر بخدمات هالاند، الذي نجح في تسجيل 6 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، رغم مرور 3 جولات فقط، ليتفوق على كافة نجوم أوروبا، محتلًا صدارة قائمة الهدافين.

وسجل إيرلينغ هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات يلعبها في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عامًا.

ويمتاز هالاند بقامة طويلة (متر و94 سم)، وما زال بإمكانه زيادة طوله قليلًا، كما لعب المباريات الأخيرة بجاهزية أقل، حيث أُصيب مؤخرًا وغاب عن مباريات منتخب بلاده خلال الفترة الدولية.

وهالاند، هداف بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة التي أقيمت في بولندا، ضمن لائحة المرشحين لجائزة ”الفتى الذهبي“ التي تمنحها مجلة ”توتو سبورت“ الإيطالية، وأعلنت عن لائحة 20 لاعبًا للمرحلة النهائية.

ويتنافس هالاند مع البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد.