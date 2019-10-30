باريس سان جيرمان يربط ماركو فيراتي حتى 2024 (شاهد)

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي حتى العام 2024 بعد توقيعه عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات قائمة مع حامل لقب الدوري الفرنسي.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت:“يسر باريس سان جيرمان أن يعلن أن ماركو فيراتي وقّع عقدًا جديدًا لتمديد عقده الحالي لمدة 3 سنوات مع نادي العاصمة. لاعب خط الوسط الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 27 يوم الثلاثاء المقبل، مرتبط الآن ببطل الدوري الفرنسي حتى 30 يونيو/حزيران 2024″.

وخاض فيراتي أكثر من 290 مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان سجل خلالها 9 أهداف وصنع 48 أخرى ليصبح اللاعب الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي.

Marco Verratti has extended his contract with the club!????????#Verratti2024 pic.twitter.com/tUb9bsy53r — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 30, 2019

وبات فيراتي اللاعب الوحيد الذي فاز بجميع الجوائز الـ 22 التي حصدها باريس سان جيرمان منذ 2011، وهي كالتالي: 6 بطولات للدوري المحلي أعوام (2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2018 ، 2019)، و4 لكأس فرنسا أعوام 2014 2016 و2017 و2018.

وكأس رابطة الدوري 5 مرات لكأس رابطة الدوري أعوام 2014 و2015 و2016 و2017 و2018.

وبهذا الإعلان يصبح فيراتي مرتبطًا بالنادي الباريسي لخمس سنوات قادمة ليغلق الباب أمام العديد من الأندية التي كانت تسعى خلفه وأبرزها برشلونة الذي حاول أكثر مرة ضمه خلال السنوات الماضية.

يذكر أن فيراتي انضم لباريس قادمًا من بيسكارا في 2011، ولعب 36 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا.