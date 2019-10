باريس سان جيرمان يربط ماركو فيراتي حتى 2024 (شاهد)

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي حتى العام 2024 بعد توقيعه عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات قائمة مع حامل لقب الدوري الفرنسي.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت:“يسر باريس سان جيرمان أن يعلن أن ماركو فيراتي وقّع عقدًا جديدًا لتمديد عقده الحالي لمدة 3 سنوات مع نادي العاصمة. لاعب خط الوسط الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 27 يوم الثلاثاء المقبل، مرتبط الآن ببطل الدوري الفرنسي حتى 30 يونيو/حزيران 2024″.

وخاض فيراتي أكثر من 290 مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان سجل خلالها 9 أهداف وصنع 48 أخرى ليصبح اللاعب الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي.

Marco Verratti has extended his contract with the club!????????#Verratti2024 pic.twitter.com/tUb9bsy53r

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 30, 2019