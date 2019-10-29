بايرن ميونخ ينجو من فخ بوخوم ويتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا

انتزع فريق بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه بوخوم بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

أنهى بوخوم الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف جاء بالنيران الصديقة عن طريق ألفونسو ديفيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وحاول لاعبو البايرن بشتى الطرق إدراك التعادل خلال شوط المباراة الثاني، قابله ميل أداء بوخوم للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع حلول الدقيقة 84 جاء التعادل للبايرن عن طريق سيرج غنابري، وبعدها بخمس دقائق أضاف توماس مولر الهدف الثاني.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز يونيون برلين على فرايبورغ بثلاثة أهداف لهدف، وشتوتغارت على هامبورع بهدفين لهدف، وهوفنهايم على دويسبورغ بثنائية نظيفة، و ساربريكين على كولن بثلاثة أهداف لهدفين.