أياكس يكشف موقفه من انتقال مدربه تين هاغ إلى بايرن ميونخ

فتح نادي أياكس أمستردام الهولندي الباب أمام رحيل مدربه إريك تين هاغ إلى بايرن ميونخ الألماني، مستقبلًا، في ظل الشكوك حول مستقبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني الحالي للنادي البافاري.

وقال مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس، لشبكة ”فوكس سبورتس“، عن ارتباط تين هاغ بتدريب بايرن ميونخ، قائلًا: ”يجب أن تكون واقعيًا على الدوام، فكم مرة تتاح لك فرصة التواجد في هذه الأندية الكبيرة؟ نحن جميعًا نشاهد ذلك“.

وأضاف ”أنا سعيد بوجود اهتمام من بايرن ميونخ، فهناك أندية كثيرة تُبدي اهتمامها، وهذا عائد لعمله المميز، وهي إشارة جيدة“.

وتولى تين هاغ تدريب الفريق الرديف في بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015، وأعرب مؤخرًا عن استعداده للعودة من جديد، حال تلقيه اتصالًا من بايرن ميونخ.

ويتعرض كوفاتش لانتقادات بالغة في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي، خاصة على صعيد الدوري الألماني.

وانتقل تين هاغ، البالغ من العمر 49 عامًا، لتدريب أياكس ديسمبر 2017، ويرتبط بعقد حتى صيف العام 2020.وقاده إلى لقب الثنائية المحلية وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة.

وعن فترته في بايرن ميونخ قال تين هاغ: ”بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالعمل في بايرن ميونخ عندما كان بيب غوارديولا مدربًا للفريق الأول والأهم من ذلك كان ماتياس سامر حينه مديرًا رياضيًا للنادي بنهجه الاستراتيجي وعقليته، التي جلبها إلى النادي“.

وأضاف ”تحت قيادة غوارديولا، لعب بايرن كرة قدم قائمة على الهيمنة والاستحواذ على الكرة. كان الجميع على أرض الملعب يعرفون ما يجب عليه فعله“.