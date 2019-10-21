إريك تين هاغ مدرب أياكس يغازل بايرن ميونخ

لم يستبعد إريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي العودة إلى تدريب بايرن ميونخ بعدما قاد الفريق الثاني بالنادي البافاري من قبل.

وتولى الهولندي تين هاغ تدريب الفريق الثاني للنادي الألماني من 2013 إلى 2015 قبل العودة إلى وطنه لتدريب أوتريخت.

وانتقل المدرب البالغ عمره 49 عامًا إلى تدريب أياكس وقاده إلى لقب الثنائية المحلية وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة.

ويعاني بايرن ميونخ من أجل تقديم أداء ثابت هذا الموسم في الدوري الألماني ويحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن باير ليفركوزن صاحب المركز التاسع.

ونتيجة لذلك بات مستقبل الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن في خطر ، وعندما سألت مجلة ”كيكر“ الألمانية تين هاغ عن ما إذا كان مستعدًا للعودة إلى عملاق الدوري الألماني ، قال: ”لا أستبعد أي شيء. اقتربت من بلوغ 50 عامًا ولست حالمًا أي أن العرض سيأتي أو لا يأتي“.

وعن فترته في بايرن ميونخ قال المدرب الهولندي: ”بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالعمل في بايرن ميونخ عندما كان بيب غوارديولا مدربًا للفريق الأول والأهم من ذلك كان ماتياس سامر حينه مديرًا رياضيًا للنادي بنهجه الاستراتيجي وعقليته، التي جلبها إلى النادي“.

وأضاف ”تحت قيادة غوارديولا، لعب بايرن كرة قدم قائمة على الهيمنة والاستحواذ على الكرة. كان الجميع على أرض الملعب يعرفون ما يجب عليه فعله.“

ورغم رحيل ماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونغ مقابل مبالغ مالية كبيرة، بدأ أياكس موسم 2019/2020 بطريقة جيدة، حيث فاز بـ8 من أصل 10 مباريات ليتصدر جدول الترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن غريمه إيندهوفن.

وهز ألفريد فينبوعاسون الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف أوغسبورغ التعادل مع بايرن ميونخ بهدفين لكل فريق يوم السبت الماضي ويحرمه من الصعود لصدارة البوندسليغا.

ويتحمل بايرن، الذي تعرض مدافعه نيكلاس زوله لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اللوم بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما أهدر العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى في مباراة من جانب واحد أمام مستضيفه المتعثر.

وتعرض زوله (24 عامًا) لقطع بالرباط الصليبي في نفس الركبة عام 2014. وتزيد الإصابة شعور بايرن بالمرارة إذ يحتل المركز الثالث في الدوري بعد الفشل في الفوز في آخر مباراتين كما استقبل عشرة أهداف في ثماني مباريات.

وسيسافر بايرن إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.