إصابة زوله مدافع بايرن ميونخ بقطع في الرباط الصليبي للركبة

قال بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مدافعه نيكلاس زوله أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة عاجلة.

وتعرض مدافع منتخب ألمانيا للإصابة في الشوط الأول خلال تعادل بايرن 2-2 مع أوغسبورغ في الدوري أمس السبت ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

وذكر بايرن في بيان: ”أصيب قلب الدفاع بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى وسيخضع لجراحة اليوم“.

???? Sadly, Niklas #Süle did indeed suffer an ACL tear in his left knee yesterday and will undergo surgery later today.

Get well soon, Niklas ???? pic.twitter.com/1y8S0nM8Jg

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 20, 2019