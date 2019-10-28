عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”معجزة غرناطة“.. وبويغ يرفض الرحيل عن برشلونة.. وليفربول غير قابل للإيقاف (صور)

شكل صعود غرناطة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفوز ليفربول على توتنهام في الدوري الإنجليزي، ونتائج باقي لقاءات الدوريات الأوروبية، التي أقيمت، أمس الأحد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين في برشلونة والصفقة التبادلية المنتظرة مع إنتر ميلان، وقانون غاريث بيل بمنع نشر تفاصيل إصابته برفقة ريال مدريد، ومراقبة عدة لاعبين في كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الجناح الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، الذي فرض على الفريق عدم إعلان بيانه الطبي لمعرفة إصابته، وكتبت: ”قانون بيل“.

كما تحدثت عن فوز غرناطة على ريال بتيس واعتلائه صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”معجزة غرناطة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على موهبة نادي برشلونة الشاب ريكارد بويغ، الذي ربطته عدة تقارير إعلامية بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكتبت: ”بويغ يرفض الرحيل“.

كما اهتمت بتصدر غرناطة للدوري الإسباني بعد فوزه على ريال بيتيس، وكتبت: ”غرناطة ينتزع الصدارة من برشلونة الذي لعب لقاءً أقل“.

كما تحدثت عن لاعب إنتر ميلان ستيفانو سينسي، وكتبت: ”سينسي قد يدخل صفقة انتقال إيفان راكتيتش نحو إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بفوز إسبانيول خارج ملعبه أمام ليفانتي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على صعيد التسديد والأهداف، وكتبت: ”رقم قياسي تاريخي على صعيد التسديد“.

كما تحدثت عن صعود غرناطة لصدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني، بعد فوزه على ريال بيتيس، وكتبت: ”غرناطة متصدر مؤقت لليغا“.

الصحيفة اهتمت بقمة إنجلترا بين ليفربول وتوتنهام، وكتبت: ”صلاح يسجل ضربة جزاء ويحقق ريمونتادا ليفربول“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز الإسباني ماركيز في سباقات الموتوجي بي وفوز جنوب أفريقيا على ويلز في كأس العالم للرغبي وبلوغه النهائي لمواجهة إنجلترا.

آس

ركزت الصحيفة على تصدر غرناطة للدوري الإسباني بعد فوزه على ريال بيتيس، وكتبت: ”غرناطة في الصدارة بعد 46 عاما“.

كما اهتمت بمراقبة ريال مدريد عبر فريق من الكشافين لعدة لاعبين في كأس العالم للشباب المقامة حاليًّا في البرازيل، والذين يشاركون برفقة عدة منتخبات.

كما اهتمت بمشكلة الكرة الجديدة للدوري الإسباني، والتي أثارت الجدل لدى بعض الفرق واللاعبين.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على حادث السويسري غرانيت تشاكا، لاعب آرسنال، مع جماهير فريقه بعدما تلقى صافرات استهجان أثناء تغييره، وكتبت: ”تشاكا مهدد بفقدان شارة قيادة آرسنال بعد تصرفه مع الجماهير“.

كما تحدثت عن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، الذي تعرض لنكسة جديدة ستطيل مدة غيابه عن الملاعب.

دايلي إكسبريس

تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول على توتنهام واستمرار صدراته لترتيب الدوري الإنجليزي، قائلة: ”ليفربول غير قابل للإيقاف يبقون على مسيرتهم“.

كما تطرقت لأزمة تشاكا مع جماهير آرسنال، قائلة: ”غرانيت يتم التصفير عليه من قبل جماهيره“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لباريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي 4-0، وكتبت: ”خارج التصنيف“.

كما اهتمت بتأهل جنوب أفريقيا لنهائي كأس العالم للرغبي على حساب ويلز وستواجه إنجلترا في النهائي.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة المكسيك للفورمولا وان وكتبت: ”هاميلتون: فائز غاضب“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لأتلانتا على أودينيزي في الدوري الإيطالي 7-1 في لقاء شهد عدة أرقام قياسية للفريق الفائز، وكتبت: ”أرقام قياسية“.

كما اهتمت بأخبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما على ميلان 2-1 في الدوري الإيطالي بفضل نجمه الشاب نيكولو زانيولو، وكتبت: ”زانيولو يحسم لقاء روما ضد ميلان“.

كما اهتمت بالفوز الكبير لأتلانتا على أودينيزي 7-1 وتعادل نابولي أمام سبال 1-1.