أبرز تغريدات تويتر الرياضية: فرناندينيو يحتفل بالمشاركة رقم 200.. وسترلينغ متعطش للمزيد من الأهداف (صور)

رحيم سترلينغ: متعطش للمزيد من الأهداف

نشر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك أستون فيلا في اللقاء الذي انتهى بفوز مانشيستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”متعطش للمزيد“.

فرناندينيو يحتفل بالمشاركة رقم 200

نشر فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورًا له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وأستون فيلا والذي سجل فيه مشاركته رقم 200 بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: ”حقًا سعيد للوصول إلى 200 ظهور بالدوري الإنجليزي.. سعيد للحصول على النقاط الثلاث وفريق جيد، حقًا اليوم من المحزن أن يتم طردك لكنها كرة قدم وأحيانًا يحدث ذلك، الآن حان الوقت للراحة والاستعداد للألعاب القادمة“.

