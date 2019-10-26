أبرز تغريدات تويتر الرياضية: فرناندينيو يحتفل بالمشاركة رقم 200.. وسترلينغ متعطش للمزيد من الأهداف (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رحيم سترلينغ: متعطش للمزيد من الأهداف

نشر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك أستون فيلا في اللقاء الذي انتهى بفوز مانشيستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”متعطش للمزيد“.

Hungry for more ???????????? pic.twitter.com/fmFw561S6q — Raheem Sterling (@sterling7) October 26, 2019

فرناندينيو يحتفل بالمشاركة رقم 200

نشر فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورًا له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وأستون فيلا والذي سجل فيه مشاركته رقم 200 بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: ”حقًا سعيد للوصول إلى 200 ظهور بالدوري الإنجليزي.. سعيد للحصول على النقاط الثلاث وفريق جيد، حقًا اليوم من المحزن أن يتم طردك لكنها كرة قدم وأحيانًا يحدث ذلك، الآن حان الوقت للراحة والاستعداد للألعاب القادمة“.

Really happy to make my 200th @premierleague appearance this afternoon. Glad to get the three points, the team did really well today. Sad to been sent off, but it’s football, and sometimes it happens. ???????? Now it is time to rest and be ready for the next games. Come on City! ???????? pic.twitter.com/K90ejikpyn — Fernandinho (@fernandinho) October 26, 2019

كريس سمولينغ يحتفل بفوز منتخب الرغبي

احتفل الإنجليزي كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي بفوز منتخب بلاده للرغبي وبلوغه المباراة النهائية عقب الفوز اليوم على نظيره النيوزلندي، وعلق اللاعب: ”يا له من أداء“.

What a performance @EnglandRugby ???????? — Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 26, 2019

ديبالا: ستظل رؤوسنا مرفوعة

نشر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له بقميص ناديه عقب التعادل الذي حققه فريق السيدة العجوز اليوم مع نادي ليتشي بالدوري الإيطالي.

وعلق اللاعب: ”المزيد من الشراسة هو ما سنحتاج إليه لتحقيق أهدافنا، ولكن دائمًا رؤوسنا مرتفعة“.

Più cattiveria è quello che ci servirà per arrivare agli obiettivi, ma sempre a testa alta#juventus #FinoAllaFine #serieA pic.twitter.com/xRhnci8fXh — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 26, 2019

جيمس ماديسون: استمتعت بهذا الهدف

نشر جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي، صورة له أثناء تسجيله هدف فريقه الثامن في مرمى ساوثهامتون أمس في الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بفوز الثعالب بتسعة أهداف مقابل لاشيء، وقال: ”استمتعت بهذا“.

ليوناردو بونوتشي: علينا العودة إلى نغمة الانتصارات

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس، صورًا له من اللقاء الذي جمع بين فريق السيدة العجوز ونادي ليتشي بالدوري الإيطالي على ملعب الأخير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلق اللاعب: ”نقطتان خارج الأرض التي يجب أن تجعلنا أكثر سخرية، لحسن الحظ نلعب مرة أخرى يوم الأربعاء، في منزلنا ويجب أن يكون الهدف هو العودة إلى النصر على الفور“.

2 punti lasciati per strada che devono farci diventare ancora più cinici. Fortunatamente si gioca di nuovo mercoledì, in casa nostra e l’obiettivo deve essere quello di tornare alla vittoria subito. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/qMvU5Ab5I2 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 26, 2019

هولمز: حصلنا على نقطة رغم صعوبة اللقاء

نشر ماتس هوملز، لاعب بروسيا دورتموند، صورة له عبر صفحته الشخصية من المباراة التي جمعت بين ناديه ونادي شالكه الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلق اللاعب: ”كان شيئًا صعبًا اليوم في لقاء شالكة، حصلنا على هذه النقطة“.

Schwieriges Ding auf Schalke heute – den Punkt nehmen wir mit. pic.twitter.com/xXuRuJqt0r — Mats Hummels (@matshummels) October 26, 2019

تريزيغيه يشكر مشجعي أستون فيلا

نشر محمود حسن ”تريزيغيه“، لاعب أستون فيلا، صورًا له من اللقاء الذي جمع بين ناديه ومانشستر سيتي الذي انتهى بفوز الأخير بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: ”ليست النتيجة التي أردناها، شكرًا لجميع المشجعين على السفر، سوف نستمر في العمل“.

Not the result we wanted. Thanks to all the traveling fans. We’ll keep working???? pic.twitter.com/w0iAWZFKOM — Trezeguet (@Trezeguet) October 26, 2019

جيمس ميلنر: نحتاج للنقاط الثلاث في لقاء الغد

نشر جيمس ميلنر، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له من التدريب الأخير للريدز استعدادًا للقاء توتنهام غدًا في الدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: ”مباراة كبيرة غدًا نحتاج إلى النقاط الثلاث“.

Big game tomorrow – 3 points needed ???????????? #YNWA pic.twitter.com/cmES4byqPF — James Milner (@JamesMilner) October 26, 2019

شريف إكرامي يهنئ والده بعيد ميلاده

نشر شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري صورة له برفقة والده بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق الحارس: ”كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة يا وحش أفريقيا وعقبال 100 سنة يا طيب الأصل والقلب“.