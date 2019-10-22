أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راشفورد يحقق حلم مريض بالسرطان.. وفينالدوم يحتفل بعيد ميلاد ابنته

أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راشفورد يحقق حلم مريض بالسرطان.. وفينالدوم يحتفل بعيد ميلاد ابنته

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

راشفورد يلبي طلب مريض سرطان

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة نشرها أحد مشجعي النادي في أمريكا، والذي أكد على رغبة صديقه المريض بالسرطان بزيارة ملعب أولد ترافورد من أجل تشجيع ألمان يونايتد.

وعلّق راشفورد قائلًا:“التذاكر والإقامة في الفندق“.

ديوغو دالوت يدعم زميله

حرص ديوغو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على دعم زميله ماكس تايلور بعدما شارك لأول مرة بعد تعافيه من مرض السرطان.

ونشر دالوت فيديو للمشاركة الأولى لزميله، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو، قائلًا:“سعيد حقًا لك ماكس تايلور، وآمل أن تعود إلى الأبد“.

فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة ابنته احتفالًا بعيد ميلادها.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“عيد ميلاد سعيد يا أميرة، يا صغيرة.. أحبك“

فان دايك: ترشيحي لجائزة البالون دور شرف كبير

نشر فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، فيديو لأبرز أهدافه بعدما تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وعلّق اللاعب أعلى الفيديو:“لم تكن دائمًا رحلة سهلة للوصول إلى هذه النقطة، لكنني أؤمن دائمًا بدفع نفسك بأقصى جهد ممكن لتحقيق أحلامك إنه لشرف أن يتم ترشيحي لجائزة البالون دور“.

نيمار يدعو الأطفال لقراءة قصة عن مصر القديمة

نشر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة كتاب للأطفال يحكي عن مصر القديمة.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“السفر إلى مصر القديمة ومعركة وحش مستوحاة من التاريخ، فقط للأطفال.. اقرأها مجانًا مع ديجي تونز“.

سيزار أزبيليكويتا يحفز زملاءه

حرص سيزار أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، على دعم زملائه بالفريق قبل مواجهة نادي أياكس أمستردام الهولندي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث نشر اللاعب صورة له من التدريب الأخير لفريقه، حيث علّق قائلًا:“هيا يا تشيلسي“.

ماديسون يستعيد ذكرى هدفه في مرمى إيبسويتش

نشر جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لناديه السابق نوريتش سيتي والتي نشرت هدف ماديسون في شباك نادي إيبسويتش تاون بدوري البطولة الإنجليزية العام 2017 .

وعلّق اللاعب، قائلًا:“يا له من يوم“.

لوكاكو يستعد لدوري الأبطال بالابتسامة

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، صورة له وهو يبتسم خلال التدريب الأخير لفريقه استعدادًا لمواجهة فريق بروسيا دورتموند الألماني غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا

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