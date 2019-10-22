أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راشفورد يحقق حلم مريض بالسرطان.. وفينالدوم يحتفل بعيد ميلاد ابنته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.
وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.
راشفورد يلبي طلب مريض سرطان
نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة نشرها أحد مشجعي النادي في أمريكا، والذي أكد على رغبة صديقه المريض بالسرطان بزيارة ملعب أولد ترافورد من أجل تشجيع ألمان يونايتد.
وعلّق راشفورد قائلًا:“التذاكر والإقامة في الفندق“.
Tickets = ✅
Fancy helping with the hotel @GNev2… heard you might know a place? ???? https://t.co/XrTfNV18IL
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 22, 2019
ديوغو دالوت يدعم زميله
حرص ديوغو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على دعم زميله ماكس تايلور بعدما شارك لأول مرة بعد تعافيه من مرض السرطان.
ونشر دالوت فيديو للمشاركة الأولى لزميله، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو، قائلًا:“سعيد حقًا لك ماكس تايلور، وآمل أن تعود إلى الأبد“.
Really happy for you @maxtaylor00 – hopefully you’re back for good! ❤️ #Utdfamily https://t.co/8KdRU3JU4y
— Diogo Dalot (@DalotDiogo) October 22, 2019
فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد ابنته
نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة ابنته احتفالًا بعيد ميلادها.
وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“عيد ميلاد سعيد يا أميرة، يا صغيرة.. أحبك“
Happy birthday my little princess ????
Love you ❤ pic.twitter.com/NibtkYPog4
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) October 22, 2019
فان دايك: ترشيحي لجائزة البالون دور شرف كبير
نشر فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، فيديو لأبرز أهدافه بعدما تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
وعلّق اللاعب أعلى الفيديو:“لم تكن دائمًا رحلة سهلة للوصول إلى هذه النقطة، لكنني أؤمن دائمًا بدفع نفسك بأقصى جهد ممكن لتحقيق أحلامك إنه لشرف أن يتم ترشيحي لجائزة البالون دور“.
It’s not always been an easy journey to get to this point but I always believe in pushing yourself as hard as possible to achieve your dreams! It’s an honour to be nominated for the Ballon d’Or! ????⏳ pic.twitter.com/h6uhRSUqTE
— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) October 22, 2019
نيمار يدعو الأطفال لقراءة قصة عن مصر القديمة
نشر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة كتاب للأطفال يحكي عن مصر القديمة.
وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“السفر إلى مصر القديمة ومعركة وحش مستوحاة من التاريخ، فقط للأطفال.. اقرأها مجانًا مع ديجي تونز“.
Travel to ancient Egypt ???????? and battle a monster inspired by history in my new comic, just for kids. Read it FREE with Digitoons at: https://t.co/v4B0vbOY1m pic.twitter.com/AFxhX3kslg
— Neymar Jr (@neymarjr) October 22, 2019
سيزار أزبيليكويتا يحفز زملاءه
حرص سيزار أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، على دعم زملائه بالفريق قبل مواجهة نادي أياكس أمستردام الهولندي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا.
حيث نشر اللاعب صورة له من التدريب الأخير لفريقه، حيث علّق قائلًا:“هيا يا تشيلسي“.
.@ChampionsLeague! ⚽????
Come on Chelsea! #KTBFFH???? pic.twitter.com/sPnayOKPR6
— César Azpilicueta (@CesarAzpi) October 22, 2019
ماديسون يستعيد ذكرى هدفه في مرمى إيبسويتش
نشر جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لناديه السابق نوريتش سيتي والتي نشرت هدف ماديسون في شباك نادي إيبسويتش تاون بدوري البطولة الإنجليزية العام 2017 .
وعلّق اللاعب، قائلًا:“يا له من يوم“.
What a day ???????????????? https://t.co/6ur6CJ5pP8
— James Maddison (@Madders10) October 22, 2019
لوكاكو يستعد لدوري الأبطال بالابتسامة
نشر البلجيكي روميللو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، صورة له وهو يبتسم خلال التدريب الأخير لفريقه استعدادًا لمواجهة فريق بروسيا دورتموند الألماني غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا
????UCL pic.twitter.com/Aqgwa3fWJ9
— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) October 22, 2019