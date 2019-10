أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. رونالدو واثق من الغد.. وليفاندوفسكي: شكرًا للترشيح للبالون دور (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

رونالدو: واثق من الغد

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له من التدريب الأخير لليوفي استعدادًا للقاء لوكوموتيف موسكو الروسي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب: ”واثق من الغد“.

بيكيه يتمنى الشفاء للاعب التنس الياباني

أعرب جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني عن تمنيه بالشفاء للاعب التنس الياباني كي نيشيكوري بعدما أعلن الأخير انسحابه من بطولة بنك إيرست المفتوحة في العاصمة النمساوية فيينا، وعلق بيكيه: ”يتعافى قريبًا“.

فالفيردي: جاهزون لدوري الأبطال

نشر فيدي فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له برفقة زملائه بالطائرة استعدادًا لملاقاة فريق جلطة سراي التركي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب: ”جاهزون لدوري الأبطال“.

نافاس: لدينا الإيمان للحصول على نتيجة جيدة غدًا

نشر كيلور نافاس حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له بقميص ناديه قبل اللقاء الذي سيجمع بين سان جيرمان ونادي كلوب بروج البلجيكي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق الحارس أعلى الصورة: ”العودة إلى دوري الأبطال.. دائمًا لدينا الإيمان للحصول على نتائج جيدة“.

فابينيو: سجلنا خاليا من الهزيمة رغم التعادل

نشر فاينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له من لقاء الأمس والذي جمع بين الريدز ونادي مانشستر يونايتد والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وعلّق اللاعب: ”ليست النتيجة التي أردناها ، ولكن لا تزال غير مهزومة.. لنستمر“.

ليفاندوفسكي: شكرًا للترشيح للبالون دور

نشر روبرت ليفاندوفسكي فيديو نشرته الصفحة الرسمية للبالون دور والتي رشحت اللاعب لجائزة الكرة الذهبية، ونشرت الصفحة الرسمية مجموعة لأهداف اللاعب والذي علّق أعلى الفيديو: ”شكرًا لك للترشيح“.

راموس: لا بديل عن الفوز على غالاتا سراي

نشر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإٍسباني صورة له من التدريب الأخير للفريق الملكي استعدادًا للقاء غالاتا سراي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”فكرة واحدة هي الفوز، حيث يسعى ريال مدريد لتجاوز هزيمته الأخيرة بالدوري الإسباني والعودة للانتصارات مرة أخرى على حساب الفريق التركي“.

راكيتيتش مع الفريق الفائز

نشر راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة من تدريبات الفريق الكتالوني استعدادًا للقاء سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب: ”انتعاش الفريق الفائز“.

سواريز يشارك في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية

شارك لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، ونشر اللاعب صورة له بقميص ناديه وعلّق سواريز أعلى الصورة قائلًا: ”عاصفة الدوري الإسباني“.

سمولينغ سعيد بالانضمام للصحة الغذائية

أبدى كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي سعادته بالانضمام لمؤسسة الصحة الغذائية، ونشر اللاعب ما تداولته الصفحة الرسمية حول انضمام اللاعب للحملة والذي علّق: ”مجرد إلقاء نظرة على مدى تأثير صناعة المواد الغذائية.. سعيد للانضمام“.

