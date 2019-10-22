الشرطة البرازيلية تعتقل 16 شخصًا بتهمة التخطيط لاقتحام ملعب ماراكانا

اعتقلت الشرطة 16 شخصًا على الأقل من مشجعي فلامنغو، اليوم الثلاثاء، بعد أن استهدفت مجموعات قالت إنها كانت تخطط لاقتحام ملعب ماراكانا لحضور مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بين النادي المنتمي لريو دي جانيرو وغريمه غريميو.

وقالت الشرطة في بيان: ”أشار التحقيق إلى أن مجموعة كانت تتبادل الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتخطيط لاقتحام الملعب.

وتابعت: ”من بين المعلومات التي حصلنا عليها تهديدات بقتل رجال شرطة وأعمال نهب وإتلاف ممتلكات واستفزاز جماهير غريميو“.

"Vamos invadir o Maracanã e foda-se quem não gostar, deixa vim a PM, CIVIL, EXÉRCITO A SWAT, O CARALHO DE ASAS, ninguém vai parar a gente" ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/uXFFhabBDK — Jantadas Flatt (@jantadaflatt) October 22, 2019

وقالت الشرطة: إن السلطات أصدرت 27 أمر اعتقال و89 أمرًا قضائيًا يلزم أشخاصًا بعدم الاقتراب من الملعب واعتقلت 16 شخصًا.

ونفدت جميع تذاكر المباراة المقررة غدًا الأربعاء على ملعب ماراكانا، حيث يأمل فلامنغو في بلوغ نهائي البطولة، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 1981.

وتعادل الفريقان ذهابًا 1-1.

ولم يخسر فلامنغو في 17 مباراة وهو المرشح الأبرز لبلوغ النهائي ومواجهة الفائز من بوكا جونيورز وريفر بليت وكلاهما يتخذ من بوينس أيرس مقرًا.