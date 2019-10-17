رسميًا.. ملعب ماراكانا يستضيف نهائي كأس ليبرتادوريس 2020

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“، إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس 2019 على ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل.

وافتتح الملعب العام 1950 لاستضافة نهائيات كأس العالم، وأُعيد بناء الملعب جزئيًا استعدادًا لكأس القارات 2016 ،وكأس العالم 2014، واستضاف حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

يشار إلى أن ريفر بليت الأرجنتيني آخر المتوجين ببطولة كأس ليبرتادوريس، في حين أن إنديبندينتي أكثر المتوجين برصيد 7 ألقاب، ثم بوكا جونيورز بـ6 ألقاب.

يشار إلى أن نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس ليبرتادوريس يجمع بوكا جونيورز الأرجنتيني ومواطنه ريفر بليت، وفلامينغو البرازيلي ومواطنه جريميو.

ويقام نهائي النسخة الحالية من كأس ليبرتادوريس يوم 23 نوفمبر 2019 في ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني، في سانتياغو عاصمة تشيلي.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس من مباراة واحدة في مكان محايد لأول مرة بداية من نسخة 2019.

وأشار اتحاد أمريكا الجنوبية إلى أنه سيتم التخلي عن نظام خوض النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك لأول مرة منذ انطلاق البطولة في 1960.

وجاء القرار لإعطاء كأس ليبرتادوريس بريقًا أكبر على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا التي تعادلها في أوروبا وتجلب أرباحًا طائلة.

وأوضح الاتحاد أن الفائز باللقب في النسخة المقبلة سيحصل على 8 ملايين دولار على الأقل أي أكبر من مكافأة الفائز بلقب العام الجاري بفارق مليوني دولار.

لكن تظل هذه القيمة أقل من المبلغ الأدنى الذي تحصل عليه الفرق مقابل التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ويبلغ 12.7 مليون يورو (15.6 مليون دولار).