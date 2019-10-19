أوغسبورغ يقتنص تعادلًا قاتلًا من بايرن ميونخ في الدوري الألماني

اقتنص فريق أوغسبورغ اليوم السبت تعادلًا قاتلًا من ضيفه بايرن ميونخ بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

تقدم أوغسبورغ مبكرًا بهدف عن طريق ماركو ريشتر في الدقيقة الأولى.

وعاد بايرن ميونخ ليتعادل بهدف عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 14.

في الشوط الثاني، تقدم البايرن بهدف عن طريق سيرغ غنابري في الدقيقة 49.

ونجح أوغسبورغ في اقتناص التعادل بهدف قاتل عبر الآيسلندي ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما ارتقى أوغسبورغ إلى المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وأسفرت مباريات أخرى بنفس الجولة السبت، عن تعادل فيردر بريمن مع ضيفه هيرتا برلين ولايبزيغ مع ضيفه فولفسبورغ بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.

وقد تغلب يونيون برلين على ضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد، وفورتونا دوسلدورف على ضيفه ماينز بهدف نظيف.

ويتصدر المسابقة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن فولفسبورغ.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبًا.