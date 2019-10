فريق مكسيكي يفتح مرماه للخصم اعتراضًا على تأخر الرواتب (فيديو)

شهدت إحدى مباريات الدوري المكسيكي مشاهد غريبة عندما سجل فريق تيغريس هدفين دون أي مقاومة نظرًا لأن لاعبي فيراكروز وقفوا في الملعب دون حراك اعتراضًا على عدم دفع رواتبهم.

واحتج أصحاب الأرض على عدم دفع رواتبهم منذ الدقيقة الأولى في المباراة ليستغل تيغريس الأمر ويسجل هدفين في الدقيقتين الثانية والرابعة.

وافتتح إدواردو فارغاس التسجيل قبل أن يضيف أندريه بيير جينياك الهدف الثاني وبعدها بدأ أصحاب الأرض اللعب لكن باتت النتيجة 3/0 في الدقيقة الثامنة لكن المباراة انتهت بفوز تيغريس 3/1.

وقال فيدل كوري مالك فيراكروز إنه ”شعر بالحرج من الجماهير“ بعد المباراة واعترف بأن تيغريس من حقه أن يسجل. أراد اللاعبون إرسال رسالة لم تتم مناقشتها، لكنهم على حق. أصبح أضحوكة البلاد والعالم“.

وترجع ديون فيراكروز إلى 6 أشهر سابقة ولم يفز الفريق في 40 مباراة بالدوري حيث كان آخر انتصار في أغسطس/ آب 2018.

وارتفع رصيد تيغريس إلى 23 نقطة في المركز الثالث ويتجمد رصيد فيراكروز عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر الأخير.

وتقدم تيغريس بـ3 أهداف خلال أول 8 دقائق من المباراة، سجلها إدواردو فارغاس (الهدفان الأول والثالث) وأندري بيير جينياك ، بينما رد فيراكروز بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من المباراة سجله كولين ريتشاردز.

باقي النتائج

وصعد فريق سانتوس لاغونا إلى صدارة الدوري المكسيكي، بعدما تغلب على ضيفه تيخوانا 4/1 فجر السبت، في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب أطلس جوادالاخارا على بويبلا بهدف نظيف حيث رفع سانتوس لاغونا رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام نيكاكسا، الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام كلوب أمريكا، بينما تجمد رصيد تيخوانا عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الأربعة لسانتوس لاغونا كل من بريان لوزانو ودييغو فالديز كونتريراس وخوليو فورش وأوكتافيو رريفيرو في الدقائق 33 و42 و45 و86 بينما سجل إريك توريس باديلا الهدف الوحيد لتيخوانا في الدقيقة 57.

وتغلب أطلس جوادالاخارا على بويبلا بهدف وحيد سجله فاكوندو بارسيلو قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، ليرفع أطلس جوادالاخارا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد بويبلا عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

Here are #Tigres’ two goals when #Veracruz wasn’t playing.

Andre-Pierre Gignac one of the most historic players in Liga MX at this point. One of the most well-paid players.

This is how he scores his 100th career Liga MX goal. What a JOKE. #LigaMXeng pic.twitter.com/kBhNaSGwFe

— Francisco Velasco (@FranciscoEfV) October 19, 2019