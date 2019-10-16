عناوين الصحف الرياضية: ميسي 15 عامًا مع برشلونة.. و“كريستيانو رونالدو أفضل من بيليه“.. وحرب شاملة على العنصرية (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020، وتأهل منتخب إسبانيا للنهائيات، والرقم التاريخي لإيطاليا وبداية أنسو فاتي برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ومشاكل العنصرية في أوروبا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمشاكل زيدان في وسط الميدان وخطة ريال مدريد للتعاقد مع فابيان رويز وعودة صامويل أومتيتي لبرشلونة بعد غياب طويل بسبب الإصابة و15 عامًا من تواجد ميسي في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد تعادل مثير أمام السويد في الدقيقة الـ 91 في لقاء مخيب للآمال، وكتبت: ”لحسن الحظ“.

كما اهتمت بمشاكل زيدان مدرب ريال مدريد، إذ تحدثت عن وسط الميدان وكتبت: ”وسط الميدان يحير زيدان في الاختيار“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فوز منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا على مونتينيغرو، وكتبت: ”فوز جديد وبداية أنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بتقديم طواف فرنسا لسنة 2020.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد التعادل أمام السويد بهدف قاتل في الدقيقة 91، وكتبت: ”لاروخا في أمم أوروبا“.

كما تحدثت عن بداية أنسو فاتي برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، وكتبت: ”أنسو فاتي يثير الإعجاب في بدايته الدولية“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بعودة صامويل أومتيتي المرتقبة لبرشلونة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وأكدت أنه سيكون حلًّا للمدرب فالفيردي في الدفاع.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد تعادل مثير أمام السويد في الوقت بذل الضائع، وكتبت: ”إلى نهائيات أمم أوروبا“.

كما تحدثت عن أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، وبدايته برفقة منتخب إسبانيا دون 21 عامًا، وكتبت: ”فاتي بدأ وكاد يسجل“.

كما تحدثت عن ليونيل ميسي، وكتبت: ”15 عامًا مع برشلونة: هذا لم ينته بعد“.

آس

تحدثت الصحيفة عن تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد هدف تعادل في الدقيقة الـ 91 لرودريغو أمام السويد وكتبت: ”هدف اليورو“.

كما اهتمت بخطة ريال مدريد للتعاقد مع نجم نابولي ومنتخب إسبانيا فابيا رويز وكتبت: ”ريال مدريد يملك خطة للتعاقد مع فابيان رويز“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن بداية أنسو فاتي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، خلال الفوز على مونتينيغرو في تصفيات أمم أوروبا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الحرب ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم والتي انتشرت بقوة في المدة الأخيرة وكان لقاء بلغاريا وإنجلترا آخر المعارك التي شهدتها، وكتبت: ”مسؤولو كرة القدم والسياسيون يعلنون حربًا شاملة على العنصرية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بأولمبيك ليون بعد تعاقده مع المدرب رودي غارسيا، وكتبت: ”في صفوف ضيقة“.

كما اهتمت بتقديم النسخة المقبلة من طواف فرنسا لسنة 2020.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إيطاليا على ليشتنشتاين 5-0 في تصفيات أمم أوروبا وتحقيق رقم مميز بالعلامة الكاملة في التصفيات، حيث ضمن المنتخب التأهل منذ الجولة الماضية.

كما اهتمت بتصريحات رئيس لاتسيو الإيطالي بشأن عدم مشاركة فريقه في دوري الأبطال، واعتبر أن الخطأ كان السماح بإشراك دي فري، لاعب إنتر ميلان.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تصريحات رانييري المدرب الجديد لسامبدوريا عن جماهير فريقه السابق روما.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا وهو الفوز الثامن في التصفيات والعلامة الكاملة في إنجاز تاريخي غاب 80 عامًا، وكتبت: ”رائعة إيطاليا التاريخية لمانشيني.“

كما اهتمت بتصريحات خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي قال: ”كريستيانو رونالدو أفضل من بيليه“.

كما تحدثت عن المدرب السابق ليوفنتوس ماسيميليانو أليغري والمرشح لتدريب مانشستر يونايتد.