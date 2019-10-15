الحردان يقود البحرين إلى فوز ثمين على إيران في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

أحرز محمد الحردان هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود البحرين لفوز ثمين 1-صفر على إيران في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 7 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع العراق الذي سحق كمبوديا 4-صفر خارج الديار في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.

وتراجعت إيران، التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، للمركز الثالث برصيد 6 نقاط من 3 مباريات بعدما تلقت أول خسارة في التصفيات.

وتحتل هونغ كونغ المركز الرابع بنقطة واحدة من 3 مباريات، بالتساوي مع كمبوديا التي خاضت 4 مباريات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.