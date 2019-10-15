جماهير البحرين تطلق صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني لإيران (فيديو)

قام جمهور البحرين بإطلاق صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني للمنتخب الإيراني، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

– صافرات الإستهجان القوية من جمهور مُـنـتـخب

البحرين ???????? ، الـذي اخـفـى بعض من نشيد إيران. pic.twitter.com/bfjtQCSGgT — بدر .. (@iBaVFL) October 15, 2019

وفور عزف النشيد قامت الجماهير بإطلاق صافرات استهجان قوية أخفت صوت عزف موسيقى نشيد إيران، وهو أمر قد يعرّض الاتحاد البحريني لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وينافس المنتخب البحريني مع نظيره الإيراني الذي حقق فوزًا كاسحًا 14-صفر على كمبوديا، الأسبوع الماضي، بالمجموعة الثالثة من التصفيات المشتركة والتي تضم كذلك: العراق، وهونغ كونغ، وكمبوديا.

ويأمل المنتخب البحريني بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سيزار، تحقيق الفوز الأول له في البحرين بعد تعادله في الجولة الأول أمام المنتخب العراقي، بهدف لكل منهما، فيما فاز على مضيفه كمبوديا 1-0 في الجولة الثانية.

ويتسلح منتخب إيران بالقوة الهجومية بعدما سجل لاعبوه 16 هدفًا في مباراتين فقط من التصفيات، كما يضم مجموعة من المحترفين في مختلف الأندية الأوروبية.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من العراق، والبحرين، ونقطة لكل من كمبوديا، وهونغ كونغ.

يذكر أنه تستمر منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة حتى 9 يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبًا تم توزيعها على 8 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائي من تصفيات المونديال.