فينالدم بعد تألقه في مباراة هولندا ضد روسيا البيضاء: ”الطواحين“ تعود للطريق الصحيح

كان الغياب عن آخر بطولتين كبيرتين مؤلما لهولندا لكن لاعب الوسط جورجينيو فينالدم يقول إن منتخب بلاده قطع خطوة هائلة صوب التأهل لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بالفوز على روسيا البيضاء، أمس الأحد.

وسجل فينالدم هدفين في الفوز 2-1 في مينسك لتبقى هولندا في صدارة المجموعة الثالثة متساوية في النقاط مع ألمانيا ومتفوقة بثلاث نقاط على أيرلندا الشمالية التي هزمتها هولندا 3-1 في روتردام يوم الخميس الماضي.

وبهذا تحتاج هولندا للتعادل فقط في مباراتها المقبلة في بلفاست في 16 نوفمبر تشرين الثاني لتحجز مكانها في النهائيات.

وقال فينالدم عن غياب هولندا عن كأس العالم في روسيا 2018 وعن بطولة أوروبا في فرنسا 2016: ”كان من المؤلم جدا الغياب عن كأس العالم وبطولة أوروبا قبلها“.

وتابع: ”حتى خلال عطلات الصيف التي حصلنا عليها في الأعوام الأخيرة كنت أفكر طيلة الوقت أنه كان يجب علينا التأهل والمشاركة في البطولتين.

