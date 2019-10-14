فينالدم بعد تألقه في مباراة هولندا ضد روسيا البيضاء: ”الطواحين“ تعود للطريق الصحيح

كان الغياب عن آخر بطولتين كبيرتين مؤلما لهولندا لكن لاعب الوسط جورجينيو فينالدم يقول إن منتخب بلاده قطع خطوة هائلة صوب التأهل لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بالفوز على روسيا البيضاء، أمس الأحد.

وسجل فينالدم هدفين في الفوز 2-1 في مينسك لتبقى هولندا في صدارة المجموعة الثالثة متساوية في النقاط مع ألمانيا ومتفوقة بثلاث نقاط على أيرلندا الشمالية التي هزمتها هولندا 3-1 في روتردام يوم الخميس الماضي.

وبهذا تحتاج هولندا للتعادل فقط في مباراتها المقبلة في بلفاست في 16 نوفمبر تشرين الثاني لتحجز مكانها في النهائيات.

وقال فينالدم عن غياب هولندا عن كأس العالم في روسيا 2018 وعن بطولة أوروبا في فرنسا 2016: ”كان من المؤلم جدا الغياب عن كأس العالم وبطولة أوروبا قبلها“.

وتابع: ”حتى خلال عطلات الصيف التي حصلنا عليها في الأعوام الأخيرة كنت أفكر طيلة الوقت أنه كان يجب علينا التأهل والمشاركة في البطولتين.

#LFC and @nikefootball should make sure that the 3rd kit next season is Orange. Gini #WIjNaldum for the Netherlands, ladies and gents. pic.twitter.com/mMPgg3AjRQ — Deep Dastardly (@srijandeep) October 13, 2019

”لهذا يحمل هذا الانتصار مذاقًا خاصًا. لم نحسم مقعدنا في النهائيات حتى الآن لكننا قطعنا خطوة هائلة“.

افتتح فينالدم التسجيل في الدقيقة 32 بضربة رأس من مدى قريب ثم عزز النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها بتسع دقائق.

ووصل فينالدم بصعوبة إلى تمريرة عالية من كوينسي برومس ليفتتح التسجيل.

واستلم لاعب وسط ليفربول الكرة خارج منطقة جزاء أصحاب الأرض وتقدم لخطوتين قبل أن يطلق تسديدة هائلة داخل شباك الحارس ألكسندر جوتور.

لكن هولندا عانت في الشوط الثاني بعدما قلصت روسيا البيضاء الفارق عبر ستانيسلاف دراجون في الدقيقة 53.

وقدمت روسيا البيضاء فترة جيدة قبل أن يهمين الفريق الهولندي على المباراة في آخر 20 دقيقة.

وكاد فينالدم أن يكمل ثلاثية شخصية.

وقال: ”في الشوط الثاني كنا نعتقد أن الأمور ستكون سهلة جدًا. ظهر الكسل على اللاعبين“.

وأردف: ”انتقدنا الأداء بأنفسنا. لو لعبنا بهذه الطريقة أمام أفضل الفرق في أوروبا في النهائيات فإننا سنواجه مأزقًا.

”لكن لو نظرنا إلى الصورة الكاملة سنرى أننا حققنا الانتصار الخامس في ست مباريات بالتصفيات وهو أمر جيد مقارنة بالوضع الذي كان عليه الفريق سابقًا“.

”هذه المجموعة من اللاعبين لديها المزيد لتقدمه“.

وكان فينالدم في ال23 من عمره حين شاركت هولندا في كأس العالم في البرازيل وقال إنه من المهم لهذه التشكيلة خوض تجربة اللعب في أكبر المحافل.

وأشار: ”المشاركة في بطولة كبيرة أمر مهم جدًا في مسيرة تطور أي لاعب.. أعرف مدى المتعة التي يشعر بها أي لاعب بالمشاركة في بطولة كبرى خاصة مع تقدمنا في البطولة. نحتاج إلى خوض هذه التجربة ثانية.

”لكن يجب أن نتأهل أولاً. كرة القدم تشهد مفاجآت غريبة. لو حافظنا على تركيزنا أمام أيرلندا الشمالية فإن الأمور ستسير في صالحنا“.