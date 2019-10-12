أبرز تغريدات تويتر الرياضية: محمد صلاح ينشر فيديو كواليس جلسة التصوير مع العارضة البرازيلية.. ومبابي يستعرض مهاراته في تنس الطاولة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رونالدو: اقتربنا من تحقيق هدفنا

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورًا له أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى لوكسمبورغ ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق قائلًا: ”سعيد بالتسجيل في ملعب خاص لي وساهمت في تحقيق الفوز الذي يجعلنا أقرب إلى هدفنا“.

فيدال: مباراة جميلة ضد فريق رائع

فيما نشر فيدال لاعب منتخب تشيلي صورة له بقميص منتخب بلاده عقب التعادل السلبي الذي حققه منتخب تشيلي في اللقاء الودي الذي جمعه بمنتخب كولومبيا وعلق قائلًا: ”مباراة جميلة ضد فريق رائع“.

محمد صلاح في فيديو جديد خلف الكواليس

وقد نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فيديو جديدًا عبر صفحته الشخصية حول كواليس تصوير مع عارضة الأزياء العالمية أليساندرا وعلق قائلًا: ”خلف الكواليس“.

هاري كين: هزيمة التشكيك دعوة للاستيقاظ

نشر هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده ومنتخب التشكيك الذي انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق قائلًا: ”الليلة الماضية هي دعوة للاستيقاظ بالنسبة لنا.. علينا أن نكون أفضل في مباراة بلغاريا القادمة“.

دانيال سيبايوس: ننتظر التأهل لليورو الليلة

ونشر الإسباني دانيال سيبايوس صورة له برفقة سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني قبل لقاء الماتادور والنرويج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق قائلًا: ”الكابتن سيرجيو راموس، الليلة نصل مباشرة إلى البطولة الأوروبية القادمة على هذا الجانب“.

مبابي يستعرض مهاراته في تنس الطاولة

نشر الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يستعرض مهاراته في لعبة تنس الطاولة وأشار إلى إجادته للعبة تنس الطاولة.

لوكاس توريرا: شكرًا شعب أوروغواي

وقد نشر الأوروغواياني لوكاس توريرا صورًا من اللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده وبيرو وديًا المنتهي بفوز رفاق توريرا بهدف دون رد وعلق قائلًا: ”من المهم دائمًا أن تفوز وأن تكون لديك مشاعر جيدة.. الحفاظ على تزايد الفرقة، شكرًا لك شعب أوروغواي على الحب الدائم“.

جيمس ميلنر يحتفل بإنجاز العداء الكيني

حرص جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بالإنجاز الذي حققه العداء الكيني إيليود كيبتشوجي، الذي قطع مسافة 42 كيلومترًا خلال ساعة واحدة و59.40 دقيقة في فيينا، حيث نشر ميلنر فيديو للحظة فوز العداء الكيني وعلق قائلًا: ”جهد غير واقعي، يستغرق بعض الناس وقتًا أطول لاتخاذ قرار VAR“.

جيرارد يعود لليفربول

نشر ستيفين جيرارد أحد رموز نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية من لقاء أساطير ليفربول ونادي رينجرز وعلق قائلًا: ”العودة للريدز“.

ممفيس ديباي: أشعر بخيبة أمل بسبب إصابتي

فيما نشر الهولندي ممفيس ديباي صورة له من لقاء الخميس الماضي الذي جمع بين منتخب بلاده وأيرلندا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، التي انتهت بفوز منتخب الطواحين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة إصابة ممفيس الذي علق قائلًا: ”تم التقاط الصورة بعد صافرة النهاية مساء الخميس، أشعر بخيبة أمل لأنني لا أستطيع السفر مع الفريق لمساعدتهم ضد بيلاروسيا يوم الأحد بسبب إصابتي، لكنني متأكد من أنهم سيؤديون المهمة وسأعود قريبًا“.