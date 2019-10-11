أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. نيمار يتصفح موقعه الجديد ولوكاكو يهدي هدفه الـ 51 لوالدته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أوبامينغ يشكر الجميع بعد الحصول على لاعب الشهر

حرص بيير أوبامينغ لاعب نادي آرسنال الإنجليزي على نشر صورة له عقب حصوله على لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي وعلق قائلًا: ”شكرًا لكل من صوت لي للفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الممتاز“.

نيمار ينشر موقعه الجديد

فيما نشر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يتصفح موقعه الجديد وعلق قائلًا: ”موقعي الجديد“.

لوكاكو يهدي هدفه الـ 51 لوالدته

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو صورة له بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك سان مارينو في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق قائلًا: ”51 هدفًا في عيد ميلاد أمي الـ 51“.

راشفورد يحتفل بعيد ميلاد تشارلتون

حرص ماركوس راشفورد على الاحتفال بعيد ميلاد المدرب الإنجليزي بوبي شارلتون، حيث نشر اللاعب فيديو قديمًا له وعلق قائلًا: ”كطفل كنت متحمسًا جدًا لوجودي في هذا الفيديو مع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا منذ ذلك الحين وحتى الآن، يُذكّر دائمًا بمدى تكريم اللعب لكليهما عيد ميلاد سعيد يا سيدي بوبي“.

هازارد يشكر زملاءه على التأهل

توجه اللاعب البلجيكي هازارد بالشكر إلى زملائه بالفريق عقب الفوز الذي حققه منتخب الشياطين الحمر بالأمس على حساب منتخب سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة، حيث نشر اللاعب صورة له برفقة زملائه بعد ضمان التأهل رسميًا إلى بطولة يورو 2020 وعلق قائلًا: ”الجميع قد أحسن، المتأهلون“.

سيمون مينيوليه يجمع الأجيال الأربعة

نشر سيمون مينيوليه حارس مرمى نادي كلوب بروج البلجيكي صورة له برفقة مولوده الجديد ووالده وجده وعلق مينيوليه قائلًا: ”4 أجيال قوية“.

دافيد سيلفا يحتفل بألقابه مع والديه ونجله

نشر دافيد سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له برفقة والديه ونجله عقب الاحتفال بالألقاب التي حققها المان سيتي هذا العام وعلق قائلًا: ”الشارع حيث بدأ كل شيء“.

بونوتشي: ”معًا من أجل تحقيق الهدف غدًا“

فيما نشر الإيطالي ليوناردو بونوتشي صورًا له من تدريبات الفريق والمؤتمر الصحفي قبل لقاء المنتخب الأزوري مع منتخب اليونان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق قائلًا: ”كل ذلك معًا غدًا نحو الهدف“.

غوميز: الأسد قادم

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر صفحته الشخصية برفقة بعض محبي النادي وهم يشيرون بالاحتفال الشهير لغوميز، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: الأسد القادم.

رامي ربيعة بانتظار البطولة المفضلة

نشر رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي المصري صورًا له من احتفالات النادي بالأمس أثناء تسلم درع الدوري عن الموسم المنصرم وعلق قائلًا: ”مبروك البطولة المفضلة لنا جميعًا وبانتظار تحقيق البطولة الأغلى“.