تقارير: بيكهام يقتحم عالم وكلاء اللاعبين ومبابي نجم باريس سان جيرمان هدفه الأول

كشفت تقارير صحفية أن ديفيد بيكهام، أسطورة الكرة الإنجليزية ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، يعتزم خلال الأيام المقبلة اقتحام مجال وكلاء اللاعبين.

ووفقًا لما رصدته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن اللاعب السابق لريال مدريد من المعروف عنه اهتمامه بالأزياء والموضة والسينما الأمريكية في سنوات ما بعد الاعتزال النهائي لعالم كرة القدم، ولكنه الآن يتجه نحو العودة بقوة لكل ما يتعلق بالساحرة المستديرة.

وأوضحت الصحيفة أن بيكهام أسس شركته ”فوت ورك مانغمينت“ الشهر الماضي مع صديقه ديف غاردنر وخبير العلاقات العامة نيكولا هوسون، المهاجم السابق لنوتنغهام فورست، واللذين يتوليان إدارة الشركة.

وأشارت إلى أن بيكهام كوّن بالفعل ناديًا جديدًا في الدوري الأمريكي وهو إنتر ميامي، ويحاول التعاقد مع أكثر من نجم عالمي للمنافسة على البطولات في السنوات المقبلة، لكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة له وقرر الدخول في عالم وكلاء اللاعبين، وبحسب الصحيفة، فهو يستهدف التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وإذا نجح الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي بطل كأس العالم 2018 ستكون أمامه فرصة كبيرة لجني أموال طائلة في حالة تسويقه بالطريقة المناسبة له، خاصة وأن ريال مدريد ومانشستر سيتي والعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة تحاول الفوز بخدماته رغم صعوبة رحيله من ناديه الحالي.

ويحاول بيكهام استغلال علاقته الجيدة بالمسؤولين في باريس سان جيرمان منذ أن كان لاعبًا بصفوف الفريق قبل اعتزاله في عام 2013، لإقناع مبابي بالانضمام إلى شركته الجديدة لتسويق اللاعبين.

ونجح اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب الديوك في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال مسيرته مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم.

ميسي

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن بيكهام تواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن إمكانية ضمه إلى فريقه الجديد في الدوري الأمريكي.

وكشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، نقلًا عن ”إذاعة كتالونيا“، عن استعداد بيكهام، نجم فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقًا، للتقدم بعرض ضخم لضم نجم برشلونة لصفوف فريقه الجديد ”إنتر ميامي“.

ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس من عام 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان في شهر يونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي (32 عامًا)، بعدما كشف عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.

وأكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وجود مثل هذا البند، وقال إن ”ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد“، إلا أنه قلل من احتمال رحيل اللاعب.