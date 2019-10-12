صحيفة: باريس سان جيرمان بدأ مفاوضاته لتجديد عقد نيمار حتى 2024

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان بدأت بالفعل خطواتها الأولى للاتفاق مع نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا على تجديد عقده، بعد الأنباء التي ربطته بالعودة لبرشلونة في الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد إنهاء الشائعات المتعلقة بنيمار من خلال تجديد عقده حتى عام 2024.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن الاتفاق جاء بالتمديد لموسمين مع وضع بند التمديد لعام آخر.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ملف التجديد لنيمار يُعد من أولويات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أن نيمار لم يعد بإمكانه العودة إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعد أن قرر النادي إنهاء هذه القضية وعدم التفكير بها مرة أخرى خلال المستقبل القريب.

ووفقًا لما أكده برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، فقد قررت إدارة النادي الكتالوني إغلاق أبواب العودة في وجه النجم البرازيلي، بعد أن بذلت كل ما بوسعها لضمه خلال الصيف الماضي.

وأضاف البرنامج الإسباني أن إدارة البلوغرانا حريصة على نسيان هذه الصفقة، من أجل التركيز على مستقبل الفريق وما ينقصه من تدعيمات خلال الفترة المقبلة.

وامتدت حلقات مسلسل عودة نيمار إلى قلعة كامب نو طوال الأشهر الماضية، وذلك منذ أن أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

وتقدم النادي الكتالوني بعدة عروض من أجل استعادة اللاعب، ولكن حالت مطالب النادي الباريسي المادية دون إتمام الصفقة، ليعلن نيمار استمراره في حديقة الأمراء خلال الموسم الجاري.