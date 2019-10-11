تسريب قيمة رواتب كيلور نافاس وماورو إيكاردي في باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن رواتب الحارس كيلور نافاس والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجمي باريس سان جيرمان المنضمين للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأصبح نافاس حارس ريال مدريد السابق واحدًا من بين أكثر 5 لاعبين أجرًا في النادي الباريسي حيث يحصل على مليون يورو شهريًا تصل إلى 600 ألف يورو بعد خصم الضرائب.

وبشكل عام، يحصل الحارس الكوستاريكي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على 7 ملايين سنويًا في باريس صافية بزيادة قدرها مليونا يورو عن ناديه السابق ريال مدريد.

وانضم نافاس إلى ريال مدريد في 2014 وكان الحارس الأساسي للفريق خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ما بين 2016 و2018 لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح البلجيكي تيبو كورتوا خلال الموسم الماضي.

ورغم تقديمه مستوى متميزًا خلال فترة إعداد هذا الموسم أثناء إصابة كورتوا، ظل نافاس حبيسًا لمقاعد البدلاء مع بداية المواجهات الرسمية في ”الليغا“، ليسدل بذلك الستار على حقبة ناجحة مع ريال مدريد على مدار 5 أعوام دخل خلالها التاريخ كونه كان الحارس الأساسي وصاحب فضل كبير في حصد لقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية.

ومنذ انضمامه من صفوف ليفانتي في 2014، شارك نافاس مع ريال مدريد في 162 مباراة في جميع البطولات.

كما ساهم في تتويج ريال مدريد بلقب ”الليغا“ مرة واحدة (2016/2017)، وبالمثل في كأس السوبر الإسباني (2017)، وكأس السوبر الأوروبي مرتين (2014 و2017)، ومونديال الأندية 4 مرات (2014 و2016 و2017 و2018).

راتب إيكاردي

أما إيكاردي فيحصل على 6 ملايين يورو سنويًا بعد خصم الضرائب كما أنه ليس من فئة أصحاب الرواتب العالية في باريس سان جيرمان، لكنه من بين أصحاب الأجور الأعلى في الفريق.

ويحصل المهاجم المعار من إنتر ميلان لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء مقابل 70 مليون يورو على مبلغ بعد خصم الضرائب يزيد قليلًا عن 500 ألف يورو شهريًا أو 5.8 مليون دولار سنويًا.

ولم يشارك إيكاردي على الفور مع فريقه الجديد لكن المدير الفني الألماني توماس توخيل لم يثق بنسبة 100% في جاهزية اللاعب الأرجنتيني.

وسجل إيكاردي هدفه الأول مع باريس سان جيرمان في الفوز بهدف نظيف خارج ملعبه على غالاتا سراي التركي ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الحالي.