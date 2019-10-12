ميروسلاف كلوزه: ليفاندوفسكي أفضل منّي بـ10 مرات

أشاد المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه باللاعب نيكلاس فولكروغ، مهاجم نادي فيردر بريمن الألماني.

وقال كلوزه الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا، إن طريقة لعب فولكروغ تتضمن عناصر من أسلوبه هو في اللعب، وأجاب كلوزه على سؤال عن أكثر لاعب يرى فيه نفسه، قال: ”قلت سابقًا إنه نيكلاس فولكروغ.. أنا أراه ممتعًا بالفعل ولاعبًا كاملًا، فهو سريع ولديه الغريزة التي يحتاجها المهاجم“.

وأشار كلوزه، الذي يتولى حاليًا تدريب فريق الناشئين في بايرن ميونخ، إلى أنه يرى نفسه أيضًا في مهاجم آخر، وهو روبرت ليفاندوفسكي، وقال: ”ثمة مهاجم آخر، يشبهني بعض الشيء، لكنه أفضل منّي 10 مرات، وهو روبرت ليفاندوفسكي، فهو لاعب كامل يجيد اللعب بكلتا قدميه وبالرأس وهو قادر على التسديد“.

وأضاف كلوزه أن توماس مولر كان أفضل لاعب كان يحب اللعب معه في المنتخب الألماني، وقال: ”أفضل من كنت أحب اللعب معه كان دائمًا توماس مولر؛ لأننا كنا نكمل بعضنا بعضًا على نحو ممتاز، كان يكفي فقط أن ننظر إلى بعضنا البعض لنعرف ماذا سنفعل.. كانت توليفة عبقرية“.

كلوزه، البالغ من العمر 41 عامًا، سجل 71 هدفًا مع منتخب ألمانيا، وأسهم في تتويج المانشافت بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، ولعب لفيردر بريمن بين عامي 2004 و2007، كما لعب لكايزرسلاوترن وبايرن ميونخ ولاتسيو وروما.

وكلوزه الذي سجل 259 هدفًا وصنع 134 في 668 مباراة مع الأندية، هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف عن البرازيلي رونالدو.

وسجل ليفاندوفسكي 371 هدفًا وصنع 110 في 554 مباراة مع الأندية التي مثّلها، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا لبايرن ميونخ بـ206 أهداف، والهداف التاريخي لمنتخب بولندا بـ 60 هدفًا.